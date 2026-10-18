पशुओं को समय पर मिलेगा इलाज, मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 178 नई एंबुलेंस, 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास वर्ष में प्रदेश सरकार पशुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए 178 नई एंबुलेंस खरीदने जा रही है। लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी जाने वाली इन पशु-एंबुलेंस का प्रस्ताव अगले माह कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। दरअसल, पहले से संचालित 406 पशु एंबुलेंस पुरानी हो चुकी हैं। उनमें से 100 से अधिक तो पूरी तरह खराब हो जाने के कारण चलती ही नहीं हैं।

मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 178 नई एंबुलेंस इससे पशुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि कई ब्लॉक में जरूरत पर फोन करने के दूसरे दिन एंबुलेंस पहुंच रही है। बता दें कि पहले चरण में खरीदी गईं 406 एंबुलेंस के लिए 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार ने दी थी, इसलिए केंद्र से फिर सहयोग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि 178 एंबुलेंस की खरीद राज्य सरकार अपने बजट से ही करेगी।