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पशुओं को समय पर मिलेगा इलाज, मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 178 नई एंबुलेंस, 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार

किसान कल्याण एवं कृषि विकास वर्ष में प्रदेश सरकार पशुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए 178 नई एंबुलेंस खरीदने जा रही है।

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sun, 18 Oct 2026 08:00:56 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Oct 2026 08:00:56 PM (IST)
पशुओं को समय पर मिलेगा इलाज, मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 178 नई एंबुलेंस, 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार
मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 178 नई एंबुलेंस (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. प्रदेश में 178 नई पशु एंबुलेंस खरीदने की तैयारी
  2. 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार
  3. खटारा एंबुलेंसों की जगह सड़क पर उतरेंगी नई गाड़ियां

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास वर्ष में प्रदेश सरकार पशुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए 178 नई एंबुलेंस खरीदने जा रही है। लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी जाने वाली इन पशु-एंबुलेंस का प्रस्ताव अगले माह कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। दरअसल, पहले से संचालित 406 पशु एंबुलेंस पुरानी हो चुकी हैं। उनमें से 100 से अधिक तो पूरी तरह खराब हो जाने के कारण चलती ही नहीं हैं।

मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 178 नई एंबुलेंस

इससे पशुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि कई ब्लॉक में जरूरत पर फोन करने के दूसरे दिन एंबुलेंस पहुंच रही है। बता दें कि पहले चरण में खरीदी गईं 406 एंबुलेंस के लिए 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार ने दी थी, इसलिए केंद्र से फिर सहयोग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि 178 एंबुलेंस की खरीद राज्य सरकार अपने बजट से ही करेगी।


पशुपालन एवं डेयरी संचालक डा. पीएस पटेल ने बताया कि कैबिनेट से स्वीकृति के बाद खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एंबुलेंस बढ़ने से समस्या हल हो जाएगी। सरकार प्रत्येक ब्लाक में दो एंबुलेंस उपलब्ध कराने के प्रयास में हैं। प्रदेश में 313 विकासखंड हैं। अधिकतर में एक ही एंबुलेंस हैं।

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ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क भी अच्छी नहीं होने से एक एंबुलेंस प्रतिदिन चार से पांच स्थानों पर ही पहुंच पा रही है। जबकि एंबुलेंस के लिए काल सेंटर में प्रतिनिधि लगभग चार हजार फोन आते हैं। एंबुलेंस बुलाने के लिए 1962 पर काल करना होता है। बड़े पशु के लिए पशुपालकों से 150 रुपये और कुत्ता-बिल्ली आदि के लिए 300 रुपये लिया जाता है।