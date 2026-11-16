MP में हवा की हालत चिंताजनक, ग्वालियर-सिंगरौली का AQI 300 पार, प्रदेश में 10 वायु निगरानी केंद्र बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली के एक सप्ताह बाद राजधानी की हवा में सुधार होने लगा है। सोमवार को भोपाल का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 154 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है। प्रदेश के कुछ शहरों में अब भी हवा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

ग्वालियर-सिंगरौली की हवा बेहद खराब श्रेणी में प्रदेश के औद्योगिक और बड़े शहरों में प्रदूषण की चुनौती बरकरार है। ग्वालियर में AQI 321 और सिंगरौली में 315 दर्ज किया गया है। दोनों शहरों में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं इंदौर का AQI 242, देवास का 227 और उज्जैन का 206 रहा। इन शहरों में भी हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई।

खरगोन की हवा प्रदेश में सबसे साफ दूसरी ओर खरगोन की हवा प्रदेश में सबसे साफ रही। सोमवार को खरगोन में AQI का स्तर 42 पर रहा। इसके अलावा मैहर में 61, सतना में 70, खंडवा में 82 और पन्ना में 97 AQI दर्ज किया गया। इन शहरों का AQI 100 से कम रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में है। 10 वायु निगरानी केंद्र बंद, मॉनिटरिंग प्रभावित खास बात यह है कि कई शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले केंद्र भी बंद हैं, जिससे प्रदूषण के आंकड़ों की नियमित निगरानी प्रभावित हो रही है। सिंगरौली के दो में से एक और रीवा के दोनों निगरानी केंद्र बंद हैं। नीमच और नरसिंहपुर के केंद्र भी बंद बताए गए हैं।