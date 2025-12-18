पगार बढ़ाने का लालच देकर ASI ने कामवाली संग किया दुष्कर्म, जान से मारने की भी दी धमकी, केस दर्ज

नवदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। टिमरनी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने यातायात पुलिस थाने में पदस्थ एएसआई सुरेंद्र मालवीय पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि 16 दिसंबर को दोपहर करीब तीन बजे एएसआई मालवीय ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पगार बढ़ाने का लालच दिया और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित 42 वर्षीय महिला पिछले दो साल से अपने गांव से हरदा आकर झाड़ू-पोछा का काम कर रही है।

वह आरोपित एएसआई मालवीय के अलग-अलग किराए के मकानों में साफ-सफाई का काम करती थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित एएसआइ सुरेंद्र मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएय) की धारा 69, 351 (3) और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 16 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे वह आरोपित के घर पर काम निपटाने के बाद जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान एएसआई मालवीय ने पगार बढ़ाने और अपने घर पर स्थायी तौर पर काम पर रखने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।