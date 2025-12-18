मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पगार बढ़ाने का लालच देकर ASI ने कामवाली संग किया दुष्कर्म, जान से मारने की भी दी धमकी, केस दर्ज

    MP News: महिला का आरोप है कि 16 दिसंबर को दोपहर करीब तीन बजे एएसआई मालवीय ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पगार बढ़ाने का लालच दिया और जान से ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 09:01:39 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 09:01:39 PM (IST)
    पगार बढ़ाने का लालच देकर ASI ने कामवाली संग किया दुष्कर्म, जान से मारने की भी दी धमकी, केस दर्ज
    एएसआई पर घर में झाड़ू पोछा करने वाली महिला से दुष्कर्म का आरोप (सांकेतिक तस्वीर)

    नवदुनिया प्रतिनिधि, हरदा। टिमरनी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने यातायात पुलिस थाने में पदस्थ एएसआई सुरेंद्र मालवीय पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि 16 दिसंबर को दोपहर करीब तीन बजे एएसआई मालवीय ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पगार बढ़ाने का लालच दिया और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित 42 वर्षीय महिला पिछले दो साल से अपने गांव से हरदा आकर झाड़ू-पोछा का काम कर रही है।

    वह आरोपित एएसआई मालवीय के अलग-अलग किराए के मकानों में साफ-सफाई का काम करती थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित एएसआइ सुरेंद्र मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएय) की धारा 69, 351 (3) और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 16 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे वह आरोपित के घर पर काम निपटाने के बाद जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान एएसआई मालवीय ने पगार बढ़ाने और अपने घर पर स्थायी तौर पर काम पर रखने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।


    विरोध करने पर आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी। लोक-लाज के डर से पीड़ित ने शुरुआत में घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। बाद में थाने में शिकायत दर्ज कराई। सिविल लाइन थाना प्रभारी आरएस तिवारी ने बताया कि बुधवार रात केस दर्ज किया गया। गुरुवार को महिला का मेडिकल एवं बयान कराए गए।

    एएसआई मालवीय बुधवार की दोपहर से ही लापता है। तलाश की जा रही है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपित एएसआइ फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.