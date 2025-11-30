राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। रायपुर में चल रही डीजीपी-आइजीपी कांफ्रेंस में शनिवार को मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा ने विजन 2047 के अनुसार पुलिसिंग के संबंध में रोडमैप थीम पर दो अलग-अलग विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। एक में उन्होंने अपराध की पड़ताल और रोकथाम के बारे में बताया।
दूसरे प्रजेंटेशन में उन्होंने सामुदायिक सहभागिता और जनविश्वास विषय के बारे में जानकारी दी। किस तरह से आमजन का भरोसा पुलिस के प्रति बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में उन्होंने तरीके बताए। मकवाणा ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए जागरूकता अभियान नशे से दूरी- है जरूरी के बारे में भी जानकारी दी।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। शनिवार को रात्रि भोज के दौरान भी प्रधानमंत्री ने मकवाणा सहित तीन राज्यों के डीजीपी से विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
मकवाणा ने भीड़ प्रबंधन, सिंहस्थ की तैयारी के बारे में बताया। यहां पिछली कांफ्रेंस में आए सुझावों पर अमल, आतंकवाद, महिला सुरक्षा, जन आंदोलनों का सामना, फोरेंसिक के उपयोग जैसे विषयों पर प्रजेंटेशन और चर्चा हुई। कांफ्रेंस का समापन रविवार को होगा।