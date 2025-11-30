राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। रायपुर में चल रही डीजीपी-आइजीपी कांफ्रेंस में शनिवार को मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा ने विजन 2047 के अनुसार पुलिसिंग के संबंध में रोडमैप थीम पर दो अलग-अलग विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। एक में उन्होंने अपराध की पड़ताल और रोकथाम के बारे में बताया।

दूसरे प्रजेंटेशन में उन्होंने सामुदायिक सहभागिता और जनविश्वास विषय के बारे में जानकारी दी। किस तरह से आमजन का भरोसा पुलिस के प्रति बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में उन्होंने तरीके बताए। मकवाणा ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए जागरूकता अभियान नशे से दूरी- है जरूरी के बारे में भी जानकारी दी।