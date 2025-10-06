भोपाल के हिंदी विश्वविद्यालय के 18 पाठ्यक्रम में शून्य प्रवेश, एमए हिंदी में सिर्फ चार विद्यार्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सूखी सेवनिया स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन हिंदी में ही विद्यार्थियों की संख्या कम है। सत्र 2025-26 में एमए हिंदी पाठ्यक्रम में सिर्फ चार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं, पीजी के नौ, यूजी के दो और सर्टिफिकेट व डिप्लोमा के सात पाठ्यक्रम में शून्य प्रवेश हुए हैं। हालांकि, विवि में सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। शिक्षकों के वेतन पर भी लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं।

अक्टूबर 2020 में करीब पांच करोड़ रुपये से बने नवनिर्मित भवन में विश्वविद्यालय शिफ्ट हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। इस साल विवि में 1800 सीटों पर 174 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं, 2023 में 13 नियमित शिक्षकों की भर्ती हुई है, जिनका वेतन करीब एक लाख रुपये तक है। साथ ही 22 अतिथि विद्वान पदस्थ हैं, जिन्हें प्रत्येक को करीब 33 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है। विवि में अब नियमित शिक्षकों के साथ दो छात्रावास और विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा भी शुरू कर दी गई है। फिर भी विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है।