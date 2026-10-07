पुलिस यूनिफॉर्म में बदमाश की शादी में जाना पड़ा भारी, भोपाल पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और ASI को किया तत्काल सस्पेंड

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। ड्यूटी के दौरान पुलिस वर्दी पहनकर निजी कार्यक्रम में शामिल होना कजलीखेड़ा थाने के दो पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया है। इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग माध्यमों पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस महकमे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक श्रीकांत द्विवेदी और सहायक उप निरीक्षक गदीश रघुवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

हाल ही में दोनों पुलिसकर्मी थाना क्षेत्र के एक निगरानी बदमाश की शादी में ऑन-ड्यूटी वर्दी पहनकर शामिल हुए थे। इंटरनेट मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त (जोन-04) आदर्शकांत शुक्ला ने इसे घोर अनुशासनहीनता, अशोभनीय और संदेहस्पद आचरण माना। यह कृत्य पुलिस रेगुलेशन के पैरा-64 में उल्लेखित सेवा की सामान्य शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।