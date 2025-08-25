मेरी खबरें
    आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी से ज्यादा प्रभावी है पंचकर्म, रिसर्च में सामने आई ये बात

    आर्थराइटिस के उपचार में फिजियोथेरेपी की तुलना में पंचकर्म अधिक प्रभावी पाया गया है। भोपाल के एक आयुर्वेद कॉलेज में 40 रोगियों पर किए गए शोध में यह परिणाम सामने आया है। पंचकर्म चिकित्सा में गाय के घी और अश्वगंधा चूर्ण का उपयोग किया गया, जबकि फिजियोथेरेपी में इंटरफेसियल थेरेपी और हाइड्रो कोलेटर पैक्स का उपयोग किया गया।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 09:40:19 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 09:44:54 AM (IST)
    जोड़ों की बीमारी आर्थराइटिस से पीड़‍ित 40 मरीजों पर हुआ शोध। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पंचकर्म चिकित्सा से आर्थराइटिस के रोगियों को मिला 10 से 43 प्रतिशत तक अधिक आराम।
    2. फिजियोथेरेपी की तुलना में पंचकर्म अधिक प्रभावी, शोध में सामने आया परिणाम।
    3. आर्थराइटिस रोग से पीड़ति लोगों को 21 दिनों तक सुबह-शाम अश्वगंधा चूर्ण खिलाया गया।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। जोड़ों की बीमारी आर्थराइटिस (संधिवात) के उपचार में फिजियोथेरेपी की तुलना में पंचकर्म ज्यादा प्रभावी है। भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज के पंचकर्म विभाग में इस बीमारी से पीड़ित 40 रोगियों पर शोध में यह परिणाम देखने को मिला है।

    पंचकर्म चिकित्सा के तहत शोध में 20 रोगियों के घुटनों के जोड़ पर गो-घृत यानी गाय का घी डाला गया। इन्हें 21 दिनों तक सुबह-शाम अश्वगंधा चूर्ण खिलाया गया। वहीं, 20 रोगियों को फिजियोथेरेपी के साथ इंटरफेसियल थेरेपी (आईएफटी) यानी हल्का करंट दिया गया।

    साथ ही हाइड्रो कोलेटर पैक्स से सिकाई की गई। इसके बाद सांख्यिकी पैमाना और वोमैक स्केल से संधिवात में होने वाली अलग-अलग समस्याओं के लिए प्रत्येक रोगी को हुए स्वास्थ्य लाभ का औसत आकलन किया गया। अलग-अलग समस्याओं में पंचकर्म से उपचार कराने वाले रोगियों को फिजियोथेरेपी की तुलना में 10 से 43 प्रतिशत तक अधिक आराम मिला। पंचकर्म विभाग की अध्यक्ष डॉ. कामिनी सोनी के मार्गदर्शन में डॉ. ममता धुर्वे ने यह शोध किया है।

    ऐसे किया गया परीक्षण

    वोमैक (वेस्टर्न ओरिएंटो एंड मैक मास्टर आस्टियो आर्थराइटिस ) इंडेक्स से हर समस्या की अलग-अलग ग्रेडिंग की गई है। उदाहण के तौर पर दर्द में पांच तरह के इंडेक्स के आधार पर ग्रेडिंग की। इसी तरह से स्टिफनेस (कठोरपन), फिजिकल फंक्शन आदि में ग्रेडिंग कर पंचकर्म और फिजियोथेरेपी कराने वाले रोगियों का औसत निकाला गया। ग्रेडिंग के लिए रोगियों से उनकी तकलीफ को लेकर प्रश्न, घुटने में गैप जानने के लिए एक्सरे कराया गया। सूजन(स्वेलिंग) में उपचार के पहले और बाद की तुलना की गई। सभी में 21 दिन बाद फालोअप किया गया।

    40 रोगियों पर हुए शोध में उन्हें मिला लाभ

    40 रोगियों पर शोध किया गया है। कॉलेज में ही उनका पंचकर्म और फिजियोथेरेपी की गई। इसमें पंचकर्म वाले रोगियों को बहुत अधिक लाभ हुआ है। - डॉ. कामिनी सोनी, विभागाध्यक्ष पंचकर्म, पं. खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल।

