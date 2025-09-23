मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ayushman Bharat Yojana: 7 सालों में 9 करोड़ से ज्यादा मरीजों का इलाज; कार्डियोलॉजी पर सबसे ज्यादा खर्च

    Ayushman Bharat: आयुष्मान भारत योजना लागू हुई 7 साल पूरे हुए। 12 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी, तब से लेकर अब तक देशभर में नौ करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत उपचार मिला। खास बात यह है कि इस योजना ने मरीजों के 'दिल' को बड़ी राहत दी है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 12:10:16 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 12:14:40 PM (IST)
    Ayushman Bharat Yojana: 7 सालों में 9 करोड़ से ज्यादा मरीजों का इलाज; कार्डियोलॉजी पर सबसे ज्यादा खर्च
    Ayushman Bharat Yojana

    HighLights

    1. आयुष्मान भारत योजना को 7 साल पूरे हुए।
    2. कार्डियोलॉजी के इलाज में सबसे ज्यादा खर्चा।
    3. निजी-सरकारी अस्पतालों में योजना की सुविधा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी, तब से लेकर अब तक देशभर में नौ करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत उपचार मिला। खास बात यह है कि इस योजना ने मरीजों के 'दिल' को बड़ी राहत दी है।

    योजना के अंतर्गत सबसे अधिक खर्च दिल की बीमारियों (कार्डियोलॉजी) के इलाज में हुआ है। देश भर में दिल की बीमारी के इलाज में 4222 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें दिल की सर्जरी का आंकड़ा जोड़ें तो यह राशि साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक है। योजना नहीं होती तो गरीब मरीजों के जेब से यह राशि खर्च होती।

    देश में योजना का लाभ लेने वालों में सबसे अधिक संख्या जनरल मेडिसिन के रोगियों की रही है। एक करोड़ 10 लाख लोगों ने निजी और सरकारी अस्पतालों में उपचार कराया। दूसरी बड़ी संख्या संक्रामक रोगों से पीड़ितों की रही। इसकी बड़ी वजह कोरोना संक्रमण काल भी रहा, जिसमें आयुष्मान रोगियों को अस्पतालों में निःशुल्क उपचार मिला।

    सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश एक नंबर तथा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। योजना के अंतर्गत चिह्रित अस्पतालों की बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक नहीं है। यहां 818 सरकारी और 628 निजी मिलाकर कुल 1446 अस्पतालों में उपचार की सुविधा है।

    इसमें अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं जो दो-तीन विशेषज्ञता में ही उपचार कर रहे हैं। प्रदेश के बड़े निजी अस्पतालों की रुचि योजना में नहीं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 5901 निजी व सरकारी अस्पतालों में इस योजना से उपचार की सुविधा है।

    राज्यों में चिह्नित अस्पताल

    • उत्तर प्रदेश - 5901

    • कर्नाटक - 3926

    • गुजरात - 2656

    • तमिलनाडु - 2305

    • राजस्थान - 1906

    • महाराष्ट्र - 1701

    • हरियाणा - 1679

    • छत्तीसगढ़ - 1662

    • तेलंगाना - 1469

    • मध्य प्रदेश - 1446

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.