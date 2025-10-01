Ayushmaan Card की आड़ में फर्जीवाड़ा: फिंगरप्रिंट लेकर एक्टिवेट कर दीं सैकड़ों सिमें, आरोपी की खुदकुशी से उलझी गुत्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बस्तियों में आयुष्मान कार्ड बनाने की आड़ में लोगों के दस्तावेजों पर सिमें एक्टिवेट करने के मामले में पुलिस की जांच अब अंधे मोड़ पर आ खड़ी हुई है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के फर्जी कैंप लगाने से लेकर सिमें एक्टिवेट कर साइबर ठगों को बेचने वाला मुख्य आरोपित खुदकुशी कर चुका है। ऐसे में साइबर ठगी के मास्टरमाइंड आरोपितों तक पुलिस का पहुंचना अब मुश्किल साबित हो रहा है। दरअसल पिछले महीने पुलिस ने पूरे मध्यप्रदेश में साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया था।

फर्जी सिम बेचने के मामले में केस दर्ज इसी अभियान के तहत भोपाल में फर्जी सिम एक्टिवेट कर साइबर ठगों को बेचने के मामले में केस दर्ज किया। इस प्रकरण में जांच करते हुए पुलिस ने फर्जी सिमों के एक्टिवेशन के लिए उपयोग की गईं लूप सिम के आपरेटरों को तो गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जब उनसे लूप सिम लेने वाले आरोपित को लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने जिस आरोपित का नाम पुलिस को बताया, वह एक महीने पहले ही खुदकुशी कर चुका है। ऐसे में पुलिस की जांच की कड़ी टूट गई है।