Bhopal Traffic Alert: 63 दिन बंद रहेगा बाग उमराव दूल्हा रेलवे अंडरब्रिज; 8 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक रूट डायवर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग क्षेत्र में बाग उमराव दूल्हा रेलवे अंडरब्रिज से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए अगले दो महीने मार्ग बदला रहेगा। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा रेलवे पुल की बैरल लंबाई बढ़ाने और संरचनात्मक सुधार का काम किया जाना है।

इसके चलते 8 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक अंडरब्रिज पर पूरी तरह यातायात बंद रहेगा। रेलवे ने निर्माण कार्य के लिए 63 दिन का ट्रैफिक ब्लॉक लिया है।

जिन्सी से प्रभात चौराहे तक मार्ग प्रभावित