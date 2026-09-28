MP में छोटे कारोबारियों पर बैंकों का बढ़ा भरोसा, 2 साल में MSME लोन 36% बढ़ा

नमन मिश्रा, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: छोटे व्यवसायों जैसे किराना दुकान, आटा चक्की और फोटो कापी सेंटर के लिए पहले वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन था, लेकिन अब इन पर बैंकों का भरोसा बढ़ा है। बैंकों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी में कर्ज की हिस्सेदारी 47.57 प्रतिशत तक बढ़ गई है।