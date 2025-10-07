मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में भावांतर योजना के लिए 61,000 से ज्यादा किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 17 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

    Bhavantar Yojana Registration: सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडियों में अभी दर चार से साढ़े चार हजार रुपये के बीच है। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 09:58:27 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 10:01:47 AM (IST)
    MP में भावांतर योजना के लिए 61,000 से ज्यादा किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 17 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन
    भावांतर योजना के लिए 61,000 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन।

    HighLights

    1. भावांतर योजना के लिए किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन।
    2. धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए 4.69 लाख पंजीयन।
    3. भावांतर योजना के लिए पंजीयन 17 अक्टूबर तक होगा।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडियों में अभी दर चार से साढ़े चार हजार रुपये के बीच है। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इसमें समर्थन मूल्य से कम दर पर उपज बिकती है तो अंतर की राशि सरकार देगी। यह सुविधा योजना में पंजीकृत किसानों को मिलेगी।

    अभी तक इसके लिए 61 हजार 970 किसानों ने ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया है। भावांतर योजना के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 17 अक्टूबर तक होगा। भावांतर की अवधि 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की है।

    इस अवधि में पंजीकृत किसानों द्वारा मंडियों में उपज समर्थन मूल्य से कम पर बिकती है तो सरकार भावांतर देगी। योजना लागू करने का दायित्व जिला प्रशासन को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह धान और गेहूं का उचित मूल्य दिलाया गया, वैसे ही सोयाबीन उत्पादक किसानों की चिंता की गई है।

    धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए 4.69 लाख पंजीयन

    उधर, समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए अभी तक 4.69 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। यह 10 अक्टूबर तक होगा। पिछले वर्ष 7.84 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि केवल पंजीकृत किसानों से ही उपार्जन किया जाएगा, इसलिए समय पर पंजीयन करा लें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.