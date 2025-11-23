भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर का अचानक निरीक्षण, साफ-सफाई में मिली लापरवाही, दिए गए सख्त निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने रविवार सुबह अचानक निरीक्षण करते हुए एयरपोर्ट की सेवाओं और व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। उन्होंने एंट्री गेट, चेक-इन काउंटर, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, कंसेशन स्टाल, पार्किंग जोन और अराइवल हाल जैसी प्रमुख यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्टाफ की मौजूदगी, ऑन-ग्राउंड पोजिशनिंग और डिजी यात्रा से जुड़ी बाधाओं की भी जांच की गई। बच्चों के खेलने वाले एरिया का उपयोग कर रहे परिवारों से प्रतिक्रिया भी ली गई।

क्राउड मैनेजमेंट की आवश्यकता पर जोर रोजाना पांच हजार से अधिक यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए डायरेक्टर ने मजबूत क्राउड मैनेजमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पीक आवर्स में भीड़ कम करने के लिए एंट्री गेट नंबर पांच को भी संचालन में लाया जाएगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने दोहराया कि यात्री सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए सभी ऑपरेशनल क्षेत्रों में निरंतर मॉनिटरिंग जारी रहेगी।