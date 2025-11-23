भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर का अचानक निरीक्षण, साफ-सफाई में मिली लापरवाही, दिए गए सख्त निर्देश

मेरी खबरें
    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 11:22:59 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 11:23:40 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने रविवार सुबह अचानक निरीक्षण करते हुए एयरपोर्ट की सेवाओं और व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। उन्होंने एंट्री गेट, चेक-इन काउंटर, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, कंसेशन स्टाल, पार्किंग जोन और अराइवल हाल जैसी प्रमुख यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्टाफ की मौजूदगी, ऑन-ग्राउंड पोजिशनिंग और डिजी यात्रा से जुड़ी बाधाओं की भी जांच की गई। बच्चों के खेलने वाले एरिया का उपयोग कर रहे परिवारों से प्रतिक्रिया भी ली गई।

    क्राउड मैनेजमेंट की आवश्यकता पर जोर

    रोजाना पांच हजार से अधिक यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए डायरेक्टर ने मजबूत क्राउड मैनेजमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पीक आवर्स में भीड़ कम करने के लिए एंट्री गेट नंबर पांच को भी संचालन में लाया जाएगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने दोहराया कि यात्री सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए सभी ऑपरेशनल क्षेत्रों में निरंतर मॉनिटरिंग जारी रहेगी।


    साफ-सफाई में लापरवाही

    निरीक्षण में कई जगहों पर साफ-सफाई में लापरवाही मिली, जिस पर हाउसकीपिंग एजेंसी को तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। खराब स्वच्छता और सेवाओं की गुणवत्ता को देखते हुए एक एफएंडबी आउटलेट पर जुर्माना लगाया गया। वहीं, पार्किंग जोन में स्टाफ की कमी मिलने पर पार्किंग एजेंसी पर भी दंड लगाया गया।

    इंडिगो एयरलाइंस को आदेश जारी कर फ्रंटलाइन स्टाफ के व्यवहार में सुधार, पीक आवर्स में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती और व्हीलचेयर यात्रियों के लिए समर्पित स्टाफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सिक्योरिटी होल्ड एरिया में लेन मैनेजमेंट बेहतर कर यात्री थ्रूपुट बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

    एयरपोर्ट के सिविल विभाग को अराइवल हाल के टायलेट रेनोवेशन की धीमी गति बढ़ाने को कहा गया। साथ ही टर्मिनल और इलेक्ट्रिकल टीम को एफआइडीएस डिस्प्ले पैटर्न की समीक्षा कर यात्रियों की परेशानी रोकने के लिए गेट बदलाव समय पर दिखाने के निर्देश दिए गए।

