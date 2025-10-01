मेरी खबरें
    भोपाल से हैदराबाद तक एयर कनेक्शन मजबूत, लेकिन तिरूपति के लिए अब भी उड़ान नहीं

    भोपाल से हैदराबाद तक दो सीधी उड़ानें हैं, लेकिन तिरूपति के लिए उड़ान नहीं है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या तिरूपति बालाजी दर्शन के लिए जाती है। ट्रेन से सफर लंबा है, अब श्रद्धालु सीधी फ्लाइट की मांग कर रहे हैं। इंडिगो ने अपनी दूसरी हैदरबाद उड़ान एक अक्टूबर से पुन: प्रारंभ करने की घोषणा की है।

    By dilip mangtani
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 10:48:21 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 10:52:33 AM (IST)
    1. हैदराबाद की एक उड़ान को तिरूपति तक बढ़ाने की मांग पूरी नहीं हो सकी।
    2. भोपाल से तिरूपति तक ट्रेन के जरिए सफर में करीब 24 घंटे लगते हैं।
    3. हैदराबाद से तिरूपति तक का हवाई सफर मात्र 45 मिनट में पूरा होता है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से हैदराबाद तक अब दो सीधी उड़ानें हो गई हैं लेकिन तिरूपति तक एक भी उड़ान नहीं है। भोपाल से तिरूपति बालाजी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। ट्रेन का सफर लंबा होने के कारण लंबे समय सीधी फ्लाइट की जरूरत महसूस की जा रही है।

    इंडिगो ने अपनी दूसरी हैदरबाद उड़ान एक अक्टूबर से पुन: प्रारंभ करने की घोषणा की है। अब यात्रियों को सुबह 7.20 बजे एवं रात्रि 9.20 बजे हैदराबाद के लिए उड़ान मिल सकेगी। दोनों उड़ानों का शेड्यूल पैसेंजर फ्रेंडली होने के कारण इसमें अच्छी बुकिंग हो रही है। इस रूट पर छह से सात हजार रूपये में बुकिंग हो रही है।

    अंतिम समय में किराया बढ़ भी जाता है। यदि इन दोनों उड़ानों में से किसी एक को हैदराबाद से होकर तिरूपति तक चलाया जाए तो यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो सकती है। हैदराबाद से तिरूपति तक का हवाई सफर मात्र 45 मिनट में पूरा होता है। भोपाल से तिरूपति तक ट्रेन में करीब 24 घंटे लगते हैं।

    साऊथ कनेक्शन अब भी कमजोर

    भोपाल हैदराबाद एवं बेंगलुरू तक सीधी उड़ानें होने के बावजूद भोपाल का दक्षिण भारत तक हवाई कनेक्शन कमजोर है। चैन्नई एवं काच्चि जैसे शहरों तक लंबे समय से डायरेक्ट उड़ान नहीं है। यात्रियों को कनेक्टिंग उड़ान से जाना पड़ता है। इसमें समय एवं धन अधिक खर्च होता है।

    हर साल तिरूपति दर्शन करने वाले भक्त अशोक हिमथानी का कहना है किएयरलाइंस कंपनियों को तिरूपति एवं चैन्नई तक सीधी उड़ान शुरू करना चाहिए। इसमें अच्छी बुकिंग मिल सकती है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। हमने एयरलाइंस को स्लाट देने की पेशकश की है।

