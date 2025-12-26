Bhopal: रास्ता रोककर बाइक और 30 हजार रुपये छीने, कारों में की तोडफ़ोड़

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। बैरसिया में गुरुवार दिनदहाड़े चार लुटेरों एक बाइक सवार को रोका और उसके साथ मारपीट कर उसकी बाइक और 30 रुपये लूट लिए,घटना के समय बाइक सवार दो अलग अलग रिश्तेदार अपनी कार में सवार होकर आ रहे थे, उन्होंने लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट की और उसकी कार में तोड़फोड़ कर दी। बाद में हथियार लहराते हुए वह फरार हो गए।

बाद में शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बैरसिया पुलिस के अनुसार कमल सिंह मीणा (50) ग्राम परवरिया थाना बैरसिया में रहते हैं। कमल ने पुलिस को बताया कि गुरुवार दोपहर वह अपने भाई रघुनाथ सिंह मीणा के साथ अपने परिचित की बाइक लेकर ग्राम खताखेड़ी में रहने वाले रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकले थे।

दोपहर करीब ढाई बजे वह ग्राम भोजापुरा से आगे घाटी के पास पहुंचे, तभी दो अलग अलग बाइक पर आए चार लुटेरे ने उनकी बाइक के आगे अपनी गाडिय़ां लगाकर उन्हें रोक लिया। कमल ने जैसे ही बाइक रोकी, वैसे ही चारों ने उनकी बाइक की चाबी निकाल ली और जेब में रखे तीस हजार रुपये भी लूट लिए। इस दौरान पीछे से कार से आ रहे राकेश और दूसरी एक और कार सवार राजेश ने उन लोगों को पकडऩा चाहा तो आरोपितों ने डंडा मारकर उनकी कारों में तोडफ़ोड़ कर दी। उसके बाद उनकी बाइक और रुपये छीनकर भाग निकले।