    Bhopal: केरवा रोड पर बिजली के खंभे से टकराया बीटेक छात्र, हेलमेट न पहनने से सिर पर चोट के कारण मौत

    By prashant vyas
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 08:19:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 08:41:25 PM (IST)
    1. वह अपने हाेस्टल से एनआईयू कॉलेज की ओर जा रहा था।
    2. केरवा रोड पर वह महुआ फार्म के पास ही पहुंचा ही था।
    3. कि तभी सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गया।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। केरवा रोड पर बाइक सवार बीटेक छात्र एक बिजली के खंभे से टकरा गया। हेलमेट न पहनने के कारण छात्र के सिर पर गंभीर चोट लग गई थी, करीब 24 घंटे इलाज के बाद शनिवार देर रात उसकी मौत हो गई। रोड पर स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण हादसे की शंका जताई जा रही है।

    रातीबड़ पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। एसआई रमेश सिंह के अनुसार 22 वर्षीय शिवकुमार मूलत: बिहार के सिवान जिले का रहने वाला था। वह राधारमण कॉलेज में बीटेक सैकेंड ईयर का छात्र था। साथ ही भोपाल में रातीबड़ क्षेत्र के हास्टल में रहता था। गुरुवार रात करीब 11 बजे वह अपने हाेस्टल से एनआईयू कॉलेज की ओर जा रहा था।


    केरवा रोड पर वह महुआ फार्म के पास ही पहुंचा ही था कि तभी सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गया। शिव कुमार अपने सिर पर हेलमेट नहीं पहने था, जिससे हादसे के बाद सड़क पर गिरने से उसके सिर पर चोट लग गई थी।

    राहगीरों की मदद से उसे निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ देर बाद उसे हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां शुक्रवार-शनिवार रात करीब एक बजे उसकी मौत हो गई।

