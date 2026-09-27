एंटीक सामान के सौदे के बहाने कोलकाता बुलाकर भोपाल के कारोबारी का अपहरण, पुलिस ने जाल बिछाकर तीन किडनैपर्स को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोलकाता/भोपाल। एंटीक सामान के सौदे के बहाने भोपाल के कारोबारी प्रेम सिंह सोलंकी को कोलकाता बुलाकर अपहरण कर लिया गया। उनके बेटे से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर कारोबारी को सकुशल मुक्त करा लिया है।

पुलिस के अनुसार, प्रेम सिंह को सस्ते दाम पर एंटीक सामान उपलब्ध कराने का झांसा देकर कोलकाता बुलाया गया था। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट जाने के लिए कहा गया। वहां पहुंचने पर जब कोई नहीं मिला, तो वे लौटने लगे। इसी बीच, चार-पांच नकाबपोश बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गए।