    भोपाल में कार के मालिकाना हक को लेकर हुआ विवाद, बदमाशों ने 3 युवकों को डंडों से पीटा; सीसीटीवी फुटेज आया सामने

    भोपाल के बागसेवनिया क्षेत्र में कार के मालिकाना हक के विवाद में चार युवकों ने तीन दोस्तों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक पर कार भी चढ़ा दी गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया है और आरोपितों की जांच की जा रही है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 01:32:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 01:36:35 PM (IST)
    मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।

    1. युवक पर चढ़ा दी एसयूवी, घायल के दोस्त का बदमाश से था विवाद।
    2. शहर की बागसेवनिया पुलिस ने चार आरोपियों पर दर्ज किया केस।
    3. दोस्त और दूसरे बदमाश को समझाने के लिए पहुंचा था युवक।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कार के मालिकाना हक के विवाद में बागसेवनिया स्थित दानिश नगर चौराहा पर चार युवकों ने तीन दोस्तों को लाठी-डंडों से पीट दिया। साथ ही एक युवक पर कार चढ़ा दी। युवक कार के विवाद में फंसे दोस्त और दूसरे बदमाश को समझाने के लिए पहुंचा था। तभी बदमाश के कार सवार दोस्त पीछे से आए और युवक व उसके दो साथियों पर हमला बोल दिया।

    साथ ही भागने के प्रयास में आरोपितों ने युवक पर कार चढ़ा दी। मारपीट में तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद दो युवकों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि एक गंभीर घायल का इलाज चल रहा है।

    बागसेवनिया थाना टीआई अमित सोनी ने बताया कि अरेरा कालोनी निवासी विक्रांत नामक युवक और शेखर के बीच एक एसयूवी कार के मालिकाना हक को लेकर विवाद था। इसी को सुलझाने को लेकर दोनों दानिश नगर स्थित कैफे पर शुक्रवार रात करीब दस बजे मिले थे, लेकिन उनके बीच दोबारा विवाद खड़ा हो गया।

    समझाने के लिए कैफे पर पहुंचा था

    विक्रांत के दोस्त सचिन मीणा को जब विवाद की जानकारी मिली तो वह समझाने के लिए कैफे पर पहुंचा। वहां शेखर को अपनी कार में बैठाने के बाद राजीनामा करने के लिए कैफे से कुछ दूर तक ले आया। यहां शेखर, विक्रांत, सचिन व अन्य दोस्त कार में बात कर रहे थे। तभी शेखर के साथी निखिल, अभिषेक और हार्दिक व अन्य ने कार से पहुंचकर मारपीट शुरू कर दी। शेखर ने भी उनका साथ दिया।

    सीसीटीवी फुटेज आया सामने

    इसी दौरान एक कार चालक ने सचिन पर कार चढ़ा दी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। उधर घटना के बाद आरोपित भाग निकले, पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया है। साथ ही आरोपितों की जांच की जा रही है। गंभीर रुप से घायल 22 वर्षीय सचिन मीणा सुल्तानपुर का रहने वाला है। वह गांव में खेती-किसानी करता है। पूर्व में युवक भोपाल में रहकर बीबीए की पढ़ाई कर चुका है, जिससे उसका भोपाल आना-जाना होता है।

