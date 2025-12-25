भोपाल मे युवक को लगी दोहरी मार, पहले ट्रेन में चोरी हुआ पर्स, फिर पत्नी के खाते से निकले 50 हजार रुपये

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढऩे के दौरान एक युवक की जेब से पर्स चोरी हो गया। अगले दिन पता चला कि पर्स में रखे पत्नी के एटीएम कार्ड से बदमाशों ने 50 हजार रुपये भी निकाल लिए हैं। जीआरपी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार राधे धुर्वे (35) घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल के रहने वाले हैं और खेती किसानी करते हैं। पिछले दिनों वह अपनी पत्नी नीतू उइके को परीक्षा दिलाने के लिए भोपाल आए थे। परीक्षा दिलाने के बाद उन्होंने पत्नी को होस्टल छोड़ा और गांव जाने के लिए रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे। जनरल टिकट लेने के बाद वह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से बैतूल के लिए रवाना हो गए।
ट्रेन में चढऩे के कुछ समय बाद देखा तो उनकी पैंट की जेब में रखा पर्स गायब था। चोरी गए पर्स में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड, यात्रा टिकट, पत्नी नीतू उइके का एटीएम कार्ड, नगद राशि 640 रुपए और पासपोर्ट साइज फोटो रखे हुए थे। अगले दिन पत्नी के मोबाइल पर एटीएम से 49 हजार पांच सौ रुपये निकलने का मैसेज मिला। उसके बाद राधे ने जीआरपी पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई।