भोपाल गैस हादसे की 41वीं बरसी पर पीड़ितों ने लगाया आरोप, कहा- अमेरिकी कंपनी को बचाने में लगी BJP

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी से पहले गैस पीड़ित संगठनों ने राजनीतिक दलों, विशेषकर भाजपा, पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठनों का कहना है कि गैस पीड़ितों की बदहाली, अन्याय और पुनर्वास में देरी के लिए राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसी क्रम में उन्होंने भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र सार्वजनिक किया।

'भारतीय नागरिकों की बजाय अमेरिकी कंपनियों का साथ' भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष और गैस जनित बीमारियों से जूझ रहीं रशीदा बी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों ने गैस पीड़ितों से वादाखिलाफी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य पर यूनियन कार्बाइड के स्थानीय प्रबंधन को जहरीला पानी छोड़ने के आरोप से बचाने का आरोप भी लगा था। वहीं, एक अन्य बड़े नेता ने डाव केमिकल को भोपाल में पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से मुक्त करने के पक्ष में राय दी थी।

'बीजेपी शासन में इलाज और पुनर्वास सबसे खराब' भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना डोंगरा ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान गैस पीड़ितों का इलाज और आर्थिक पुनर्वास बेहद कमजोर रहा। उन्होंने बताया कि 2008 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए एक अधिकृत पुनर्वास आयोग बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। जिसका परिणाम है कि आज भी बड़ी संख्या में पीड़ित और उनकी अगली पीढ़ी समस्याओं से जूझ रही है। 'अमेरिकी कंपनी को बचाने में लगी पार्टी' भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने आरोप लगाया कि यूनियन कार्बाइड को पनाह देने वाली अमेरिकी कंपनी डाव केमिकल भाजपा शासन में फल-फूल रही है। उन्होंने कहा कि कानूनी मनाही के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां डाव केमिकल से यूनियन कार्बाइड के उत्पाद खरीद रही हैं, जिससे कंपनी का व्यापार बढ़ा है।