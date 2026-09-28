सरकारी नौकरी में लगातार असफलता का दबाव, लेबर इंस्पेक्टर परीक्षा देने भोपाल आया 27 वर्षीय युवक होटल में मृत मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में बार-बार मिली असफलता और परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाने का दबाव एक युवक पर इस कदर हावी हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। उज्जैन में पदस्थ पुलिसकर्मी का 27 वर्षीय इकलौता बेटा पवन बामनिया लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा देने भोपाल आया था।