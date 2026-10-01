ट्रेन में सोते यात्रियों का सामान चोरी करने वाला पकड़ाया; भोपाल GRP ने 65 वर्षीय आरोपी से मंगलसूत्र समेत पूरा सामान किया बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारों का सीजन शुरू होने के साथ ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में यात्रियों के सोते समय सामान चोरी होने की घटनाओं से बचने के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। रानी कमलापति स्टेशन से जुड़ी ऐसी ही एक घटना में जीआरपी ने ट्रेन के एसी कोच में यात्री का 3.86 लाख रुपये का सामान चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी गया पूरा सामान बरामद कर लिया है। भोपाल की महिला का चुराया सामान बता दें कि 19 सितंबर को 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस से अनूपपुर से भोपाल आ रहीं आरती तिवारी ए-2 कोच की बर्थ नंबर 11 पर यात्रा कर रही थीं। यात्रा के दौरान नींद लगने पर अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बर्थ के नीचे रखा लाल रंग का ट्राली बैग चोरी कर लिया।