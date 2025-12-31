भोपाल में चरित्र शंका में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। पत्नी के चरित्र पर संदेह और घरेलू कलह के चलते उसकी निर्मम हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने कठोर दंड से दंडित किया है। भोपाल के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में आरोपित दिलीप मेहरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी दिया है।

विवाद के कारण अलग रह रही थी पत्नी

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, आरोपित दिलीप मेहरा अपनी पत्नी छाया के चरित्र को लेकर अक्सर शंका करता था। इस मानसिक प्रताड़ना और लगातार होने वाले विवादों से तंग आकर छाया लंबे समय से आरोपित से अलग रह रही थी। बताया गया कि 25 अगस्त 2024 की सुबह करीब 9 बजे, दोनों के मध्य किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि आपा खो चुके आरोपित ने छाया का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया।