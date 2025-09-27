मेरी खबरें
    मोबाइल लूटने के बाद पर स्क्रीन पर लगी फोटो देखकर उड़े बदमाशों के होश, आईजी इंटेलिजेंस के साथ कर बैठे थे वारदात

    भोपाल में आईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष से दो मोबाइल लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मोबाइल में फोटो देखकर बदमाशों ने आईफोन को वहीं फेंक दिया था। इसके बाद दूसरे मोबाइल को स्वर्ण जयंती पार्क में गड्ढा खोदकर गाड़‍ दिया था। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालकर लुटेरों को धर दबोचा।

    By prashant vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 11:43:28 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 12:11:26 PM (IST)
    मोबाइल लूटने के बाद पर स्क्रीन पर लगी फोटो देखकर उड़े बदमाशों के होश, आईजी इंटेलिजेंस के साथ कर बैठे थे वारदात
    आरोपी आदित्य और उससे बरामद मोबाइल।

    HighLights

    1. पुलिस ने इस मामले में 50 से अधिक संदेहियों से पूछताछ की थी।
    2. सुराग वहीं से मिला जहां बदमाशों ने दूसरा मोबाइल बंद किया था।
    3. मुखबिर तंत्र और साइबर तकनीक की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील चार इमली क्षेत्र में मंगलवार रात आईजी इंटेलिजेंस डॉ. आशीष से हुई लूट का सनसनीखेज मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। इसके लिए तीन दिन में पुलिस ने जहां 100 से अधिक सीसीटीवी खंगाले, वहीं 50 से अधिक संदेहियों से पूछताछ की थी। अंतत: पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी इस वारदात का सुराग वहीं से मिला, जहां आरोपितों ने लूटे गए मोबाइल फोन को ऑफ किया था।

    हिरासत में लिए गए तीन आरोपितों में से दो नाबालिग हैं। उनके पास से लूटा गया मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। एसीपी, हबीबगंज उमेश तिवारी ने बताया कि इस मामले की सुलझाने के लिए हबीबगंज एवं टीटी नगर थाने की संयुक्त टीम बनाई गई थी। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर लगे 100 से अधिक कैमरों के फुटेज खंगाले गए। चार इमली, अरेरा कॉलोनी में पहले वारदात कर चुके बदमाशों से भी सघन पूछताछ की गई।

    चूना भट्टी के जिस स्थान दुर्गानगर में आरोपितों की अंतिम लोकेशन मिली थी। उसके आसपास चप्पे-चप्पे पर सर्चिंग की गई। मुखबिर तंत्र और साइबर तकनीक की मदद से अंतत: मामला सुलझा लिया गया। इस मामले में तीन आरोपितों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। इनमें से एक नाबालिग दुर्गानगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ चूनाभट्टी थाने में एक केस पहले से दर्ज है। दूसरा नाबालिग और तीसरा आरोपित 18 वर्षीय आदित्य करंजिया भी कोलार कॉलोनी का रहने वाला है।

    साहब का वर्दी वाला फोटो देख आईफोन वहीं फेंक गए थे

    चार इमली निवासी 47 वर्षीय डॉ. आशीष मंगलवार रात पत्नी के साथ घर के पास टहल रहे थे। रात 10 बजे ई-11 की लाइन के सामने बाइक पर आए तीन लड़के उनके हाथ से दो मोबाइल फोन झपटकर फरार हो गए थे। घटना का पता चलते ही शहर में हड़कंप मच गया था। सर्चिंग के दौरान लूटा गया आईफोन घटनास्थल के पास से ही बरामद हो गया था। उसमें स्क्रीन पर डॉ. आशीष का वर्दी वाला फोटो मौजूद था।

    दूसरे मोबाइल फोन को बदमाशों ने चूनाभट्टी के दुर्गानगर में बंद कर दिया था। हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि लूटे गए दूसरे फोन को आरोपितों ने चूना भट्टी थाने के पास स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में गड्ढा खोदकर दबा दिया था।

