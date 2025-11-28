मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एसआईआर में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की स्थिति खराब, 70 प्रतिशत भी नहीं हो पाया डिजिटाइजेशन

    SIR in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सर्वे अभियान में प्रदेश के चार बड़े शहरों की स्थिति खराब है। मुरैना, भिंड, शिवपुरी, उज्जैन, सिंगरौली, सागर और बुरहानपुर में डिजिटाइजेशन 75 प्रतिशत से कम है। 12 जिलों में 90 प्रतिशत गणना पत्रक की जानकारी एसआईआर पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 09:52:44 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 09:59:52 AM (IST)
    एसआईआर में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की स्थिति खराब, 70 प्रतिशत भी नहीं हो पाया डिजिटाइजेशन
    मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में धीमा चल रहा एसआईआर का काम। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. भोपाल कलेक्टर को कहा था कि गति नहीं बढ़ी तो कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है।
    2. प्रदेश की राजधानी में विशेष शिविर लगाकर एसआईआर फार्म भरवाने को कहा था।
    3. अशोकनगर में सौ प्रतिशत काम पूरा, अन्य 12 जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक हुआ काम।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सर्वे अभियान में मध्य प्रदेश के चारों महानगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की स्थिति खराब है। भोपाल प्रदेश में सबसे पिछड़ा है। 26 नवंबर की स्थिति में यहां मात्र 50 प्रतिशत डिजिटाइजेशन ही हो पाया है। इंदौर में 51 प्रतिशत, ग्वालियर में 55, जबलपुर में 66 प्रतिशत काम हुआ है।

    अधिकारियों का कहना है कि महानगरों में मतदाता रुचि नहीं ले रहे। पता बदलने के कारण वे बीएलओ को मिल ही नहीं रहे। इस कारण दिक्कत आ रही है। मुरैना, भिंड, शिवपुरी, उज्जैन, सिंगरौली, सागर और बुरहानपुर में डिजिटाइजेशन 75 प्रतिशत से कम है।


    भारत निर्वाचन आयोग की डायरेक्टर व मप्र में एसआईआर की प्रभारी शुभ्रा सक्सेना ने भी बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान महानगरों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने भोपाल कलेक्टर को यह तक कहा था कि गति नहीं बढ़ी तो कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। विशेष शिविर लगाकर एसआईआर फार्म भरवाने को कहा था।

    चार करोड़ से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन

    गुरुवार शाम तक प्रदेश में औसत 84 प्रतिशत डिजिटाइजेशन यानी गणना पत्रकों की जानकारी अपलोड की जा चुकी है। उधर, अशोकनगर सौ प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने वाला पहला जिला बन गया। अन्य 12 जिलों में 90 प्रतिशत गणना पत्रक की जानकारी एसआईआर पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रदेश में काम तेजी से चल रहा है। गुरुवार शाम तक चार करोड़ 60 लाख से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है।

    इन जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक काम

    • अशोकनगर – 100

    • बैतूल – 97.5

    • सीहोर – 96.3

    • नीमच - 95.4

    • मंदसौर -94

    • सीधी – 93.6

    • शाजापुर – 93.5

    • आगर मालवा - 92.6

    • मंडला - 92

    • बालाघाट - 91.3

    • गुना - 91

    • राजगढ़ - 90.5

    • उमरिया - 90.2

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.