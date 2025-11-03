मेरी खबरें
    9 बजे का टाइम, चार घंटे बाद पहुंचे डाॅक्टर... व्हील चेयर पर इंतजार करते रहे दिव्यांग, भोपाल के जेपी अस्पताल में नियमों की खुली पोल

    MP News: भोपाल के जेपी अस्पताल में दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर दोपहर में पहुंचे, जबकि जांच सुबह से तय थी। कई दिव्यांग व्हील चेयर पर लाचार बैठे रहे। अस्पताल की समय-सारणी और हकीकत में बड़ा अंतर दिखा। प्रशासन ने देरी का कारण मंत्री की बैठक बताया।

    By mukesh vishwakarma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 07:32:53 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 07:56:10 PM (IST)
    HighLights

    1. कागजी समय-सारणी हकीकत से बिल्कुल अलग।
    2. व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांगों ने जताई नाराजगी।
    3. प्रशासन ने देरी का कारण मंत्री की बैठक बताया।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल के जयप्रकाश (जेपी) अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया सिस्टम की लापरवाही की पोल खोल रही है। अस्पताल के फिजियोथैरेपी विभाग के बाहर सोमवार को सुबह से दिव्यांगों की लंबी कतार लगी रही।

    यह दिन विशेष रूप से अस्थि बाधित दिव्यांगों के लिए निर्धारित था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही ने इंतजार को यातना में बदल दिया। सुबह नौ बजे से बैठे लोगों का परीक्षण तब शुरू हुआ जब डॉक्टर दोपहर एक बजे पहुंचे।


    व्हील चेयर पर इंतजार, सिस्टम लाचार

    राजकुमार सिंह, जो व्हील चेयर पर बैठे थे, सुबह नौ बजे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वे अपनी यूनीक डिसेबल आईडी बनवाने आए थे। राजकुमार ने कहा, “हम दिव्यांगों के लिए किसी को समय की कीमत नहीं है। हर बार यही हाल होता है, कोई सुनने वाला नहीं।”

    जन्मतिथि की गलती सुधारने की जंग

    वहीं भोपाल के ही जीवन कोरी, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, सुबह दस बजे से अपनी आईडी में गलत जन्मतिथि सुधारने के लिए भटकते रहे। उन्होंने कहा, “कर्मचारियों ने कहा डॉक्टर आएंगे तब काम होगा। हम घंटों से बैठे हैं।”

    कागजी समय-सारणी, हकीकत अलग

    अस्पताल में एक बोर्ड लगा है, जिसमें लिखा है कि सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक फॉर्म वितरण और जांच होती है। लेकिन जब नईदुनिया टीम मौके पर पहुंची, तो 12:30 बजे तक दिव्यांग सिर्फ डॉक्टर का इंतजार करते रहे।

    हर दिन का यही हाल

    दिव्यांगों ने बताया कि लेट-लतीफी सिर्फ एक दिन की नहीं है। मंगलवार को मानसिक रोगियों, बुधवार को श्रवण बाधित, गुरुवार को नेत्रहीनों और शुक्रवार को जिला मेडिकल बोर्ड की बैठक होती है, लेकिन हर दिन यही स्थिति रहती है। कई बार अधिकारी और डॉक्टर बैठक में भी देर से पहुंचते हैं।

    "आज मंत्री जी के साथ बैठक होने के कारण डाक्टर लेट पहुंचे होंगे। दिव्यांगजनों का ध्यान रखा जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। सभी डाक्टरों को समय पर पहुंचने को पहले से कहा गया है।"

    - डा. संजय जैन, सिविल सर्जन, जेपी अस्पताल।

