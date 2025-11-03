9 बजे का टाइम, चार घंटे बाद पहुंचे डाॅक्टर... व्हील चेयर पर इंतजार करते रहे दिव्यांग, भोपाल के जेपी अस्पताल में नियमों की खुली पोल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल के जयप्रकाश (जेपी) अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया सिस्टम की लापरवाही की पोल खोल रही है। अस्पताल के फिजियोथैरेपी विभाग के बाहर सोमवार को सुबह से दिव्यांगों की लंबी कतार लगी रही।

यह दिन विशेष रूप से अस्थि बाधित दिव्यांगों के लिए निर्धारित था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही ने इंतजार को यातना में बदल दिया। सुबह नौ बजे से बैठे लोगों का परीक्षण तब शुरू हुआ जब डॉक्टर दोपहर एक बजे पहुंचे।

व्हील चेयर पर इंतजार, सिस्टम लाचार राजकुमार सिंह, जो व्हील चेयर पर बैठे थे, सुबह नौ बजे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वे अपनी यूनीक डिसेबल आईडी बनवाने आए थे। राजकुमार ने कहा, “हम दिव्यांगों के लिए किसी को समय की कीमत नहीं है। हर बार यही हाल होता है, कोई सुनने वाला नहीं।” जन्मतिथि की गलती सुधारने की जंग वहीं भोपाल के ही जीवन कोरी, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, सुबह दस बजे से अपनी आईडी में गलत जन्मतिथि सुधारने के लिए भटकते रहे। उन्होंने कहा, “कर्मचारियों ने कहा डॉक्टर आएंगे तब काम होगा। हम घंटों से बैठे हैं।”