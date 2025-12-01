इंटरनेट मीडिया की दोस्ती पड़ी महंगी: युवक ने युवती के घर में घुसकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले एक युवक के विरुद्ध कोहेफिजा थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपित तबीयत खराब होने के बहाने युवती के घर में गया था। बाद में उसने युवती से शादी का वादा भी किया, लेकिन युवक इससे भी मुकर गया।

क्या है मामला पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय पीड़िता कोहेफिजा क्षेत्र में रहती है और शेयर ट्रेडिंग का काम करती है। दो साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती स्वप्ननिल नामक युवक से हुई थी। आरोपित ने पीड़िता को मिलने के लिए एक कैफे में बुलाया था। मुलाकात के बाद आरोपित ने महिला को उसके घर ड्राप करने की बात कही, इसी बहाने से वह अचानक उसके घर में घुस गया। बाद में बताया कि घबराहट हो रही है और वहीं रुक गया।