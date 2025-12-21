मेरी खबरें
    Bhopal Metro: पहले दिन 4,000 से ज्यादा भोपालवासियों ने लिया मेट्रो का आनंद, उत्सव जैसा रहा माहौल

    Bhopal Metro:आठ साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजधानीवासियों का सपना साकार हुआ। शहर में पहली बार आम नागरिकों ने भोपाल मेट्रो में बैठकर सफर किया। स ...और पढ़ें

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 09:36:12 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 09:50:59 PM (IST)
    Bhopal Metro: पहले दिन 4,000 से ज्यादा भोपालवासियों ने लिया मेट्रो का आनंद, उत्सव जैसा रहा माहौल
    पहले दिन 4000 भोपालवासियों ने लिया मेट्रो का आनंद

    HighLights

    1. भोपाल मेट्रो का मेगा संडे, त्योहार जैसा उत्साह दिखा
    2. ऐतिहासिक पल के साक्षी बने चार हजार से अधिक लोग
    3. स्टेशन पर सुबह सात बजे पहुंचे लोग, शाम को उमड़ी भीड़

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आठ साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजधानीवासियों का सपना साकार हुआ। शहर में पहली बार आम नागरिकों ने भोपाल मेट्रो में बैठकर सफर किया। एक दिन पहले 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा लोकार्पण के बाद रविवार से मेट्रो का यात्री संचालन शुरू हुआ। सुबह 9 बजे पहली मेट्रो ट्रेन एम्स मेट्रो स्टेशन से करीब सौ–सवा सौ यात्रियों को लेकर रवाना हुई, जो विभिन्न स्टेशनों पर रुकती हुई सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक पहुंची।

    पहले दिन मेट्रो का आकर्षण लोगों के सिर चढ़कर बोला। सुबह सात बजे से ही यात्री एम्स मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने लगे थे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता गया। रात आठ बजे तक करीब चार हजार से अधिक यात्रियों ने टिकट लेकर सफर किया। चूंकि शासकीय अवकाश रविवार होने के कारण लगभग 98 प्रतिशत लोग मेट्रो में घूमने के उद्देश्य से पहुंचे, जबकि महज 1–2 प्रतिशत यात्रियों ने कामकाज के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर भोपाल मेट्रो का पहला दिन उत्साह, उत्सव और अव्यवस्थाओं का मिला-जुला अनुभव रहा।


    जहां एक ओर शहरवासियों में मेट्रो को लेकर खुशी दिखी, वहीं व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत भी साफ नजर आई। खुशी के साथ शिकायतें भी आइ सामने नवदुनिया की टीम ने दोपहर 2.40 बजे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में बैठकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक का सफर किया। इस दौरान यात्रियों से बातचीत में खुशी के साथ कुछ शिकायतें भी सामने आईं। महिला यात्री किश्वर जुबेर ने बताया कि वह अपने पोते को दिखाने एम्स जा रही हैं, लेकिन मेट्रो के लिए उन्हें करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा।

    परिवार सहित मेट्रो की सैर के लिए पहुंचे लोग मेट्रो के प्रति लोगों के उत्साह का अंदाजा सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे लगे दोपहिया वाहनों की लंबी कतार से लगाया जा सकता है। दोपहर सवा तीन बजे स्टेशन के नीचे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर परिवार सहित मेट्रो की सैर के लिए पहुंचे थे।- प्लेटफार्म पर जाने से पहले हुई जांच स्टेशन के अंदर प्रवेश से पहले यात्रियों की कड़ी जांच की गई। टिकट लेने के बाद सुरक्षा जांच के दौरान गुटखा और पान मसाला ले जा रहे यात्रियों से सामग्री जब्त की गई, इसके बाद ही उन्हें प्लेटफार्म पर जाने दिया गया। स्टेशन, प्लेटफार्म और मेट्रो कोच के भीतर लोग सेल्फी लेते और वीडियो बनाते नजर आए।

    मेट्रो की रफ्तार ने यात्रियों को किया निराश

    यात्रा की रफ्तार ने कई यात्रियों को निराश भी किया। सुभाष नगर से दोपहर 2.45 बजे रवाना हुई मेट्रो ट्रेन रेंगती हुई करीब 25 मिनट में एम्स मेट्रो स्टेशन पहुंची। इस दौरान ट्रेन हर स्टेशन पर एक से दो मिनट तक रुकी।

    टिकट चेकिंग व्यवस्था चरमराई एम्स मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद टिकट चेकिंग व्यवस्था चरमराई नजर आई। महज तीन कर्मचारी टिकट जांच में लगे थे, जबकि यात्रियों की भीड़ ज्यादा होने से अव्यवस्था की स्थिति बन गई। टिकट काउंटर पर भी दोपहर सवा तीन बजे लंबी कतारें लगी रहीं, जिन्हें संभालना सुरक्षा कर्मियों के लिए मुश्किल साबित हुआ।

    ऑटो चालकों की हुई चांदी मेट्रो संचालन में लंबा अंतराल आटो चालकों के लिए फायदेमंद रहा। एम्स से सुभाष नगर जाने वाली अगली ट्रेन के लिए यात्रियों को करीब 75 मिनट इंतजार करना पड़ रहा था, ऐसे में अधिकांश लोग आटो से वापस सुभाष नगर पहुंचे। इससे आटो चालकों की चांदी हो गई।

    क्या कहते है मेट्रो यात्री

    दिल्ली मेट्रो से भोपाल मेट्रो बहुत अलग है। हालांकि अपने शहर की मेट्रो है। इसलिए दिल्ली मेट्रो से ज्यादा अच्छी लग रही है। कमल कुमार, जहांगीराबाद, भोपाल मेट्रो के सफर का आनंद लगने आई हूं। दिल्ली मुंबई मेट्रो में कई बार सफर किया। लेकिन अपने शहर की मेट्रो की बात ही अलग है। कविता सागर स्वामी, मीनाल रेसीडेंसी भोपाल मेट्रो के चलने से शहर की शान बढ़ गई है। यह बेहद खुशी की बात है। आने वाली जनरेशन के लिए यह काफी अच्छी साबित होगी। विक्रम सिंह, दानिश नगर।

    मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का बहुत-बहुत आभार। भोपाल मेट्रो से रोजाना सैकड़ों यात्रियों को बहुत फायदा होगा। निलेश कुमार श्रीवास्तव, नेहरू नगर मैं अपनी पत्नी के साथ भोपाल मेट्रो का सफर करने आया हूं। मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुकेश कुमार जैन, संजीव नगर भोपाल मेट्रो के चलने से शहर की शान बढ़ गई है। यह बेहद खुशी की बात है। आने वाली पीढ़ियों के लिए मेट्रो बहुत उपयोगी होगी। रजनी जैन, संजीव नगर।

    शहर में पहली बार आम नागरिकों के लिए मेट्रो चली है। देखने आए थे कि भोपाल मेट्रो कैसी है। बहुत अच्छा लगा देखकर। मुबारिक खान, अशोका गार्डन मेरे पौते को बुखार है। मैं अपनी बहू के साथ एम्स में डाक्टर को दिखाने जा रही हूं। बहुत देर से इंतजार कर रही है। किश्वर जुबेर, उमारादुल्लाबाग मैं अपने पूरे परिवार के साथ भोपाल मेट्रो में घूमने के लिए आया हूं। चूंकि रविवार है समय भी था। इसलिए परिवार को घूमाने लगाया हूं। बृजेश कुमार राठौर, पिपलानी।

    भोपाल की पटरी पर दौड़ी मेट्रो, शहर ने मनाया जश्न

    मेगा संडे पर सुबह 7 बजे से स्टेशन पहुंचे नागरिक, पहली मेट्रो यात्रा को बनाया यादगार- चार हजार से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर

    मेगा संडे बना भोपाल मेट्रो का जश्न

    शहर की पहली मेट्रो में सफर करने को उमड़ा जनसैलाब, स्टेशन पर दिखा उत्साह- 4 हजार से अधिक यात्रियों ने किया सफर।

    मेगा संडे पर भोपाल मेट्रो का जश्न, शहर ने रचा इतिहास

    त्योहार जैसा उत्साह, सुबह 7 बजे से ही स्टेशन पहुंचे लोग- पहली मेट्रो में सफर कर बने ऐतिहासिक पल के साक्षी- 4 हजार से अधिक यात्रियों ने किया सफर।

