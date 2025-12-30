Bhopal Metro: यात्रियों को 75 मिनट के इंतजार से मिलेगी राहत, दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन चलाने की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में मेट्रो के प्रति लोगों का उत्साह देखते हुए मेट्रो प्रबंधन अब दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन संचालन की संभावनाएं तलाश रहा है। वर्तमान में सुभाष नगर से एम्स के बीच केवल एक ट्रेन चलने से यात्रियों को 75 मिनट का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लिहाजा नए साल में भीड़ के समय अतिरिक्त ट्रेनें पटरी पर उतारी जा सकती हैं।

रविवार और विशेष अवसरों पर यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। ऐसे में दूसरे ट्रैक पर मेट्रो संचालन शुरू किया जा सकता है। वर्तमान में एक मेट्रो दिनभर में 17 फेरे लगा रही है। छुट्टी के दिनों में लोगों की उत्सुकता और भीड़ को देखते हुए दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए तकनीकी और संचालन स्तर पर मेट्रो प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है।

75 मिनट के लंबे इंतजार से मिलेगी राहत वर्तमान में सुभाष नगर से एम्स के बीच केवल एक ही ट्रेन अप-डाउन कर रही है। इस कारण यात्रियों को अगली मेट्रो के लिए सवा घंटे (75 मिनट) तक इंतजार करना पड़ता है। मेट्रो प्रबंधन अब भीड़ वाले समय और छुट्टियों में अतिरिक्त ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। 90 फीसद यात्री सिर्फ अनुभव के लिए कर रहे सफर मेट्रो के शुरुआती 8 दिनों के आंकड़ों ने चौंकाने वाले तथ्य पेश किए हैं। प्रबंधन के अनुसार, वर्तमान में सफर करने वाले 90 प्रतिशत यात्री केवल मनोरंजन या मेट्रो का अनुभव लेने के लिए यात्रा कर रहे हैं। नियमित काम या समय बचाने के उद्देश्य से चलने वाले यात्रियों की संख्या अभी मात्र 10 प्रतिशत है।