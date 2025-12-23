Bhopal Metro बनी अव्यवस्थाओं का जंक्शन... तीसरे दिन ही यात्रियों का मोहभंग, पैसेंजर्स की संख्या में आई भारी गिरावट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में आधुनिक और सुगम यात्रा का सपना लेकर शुरू हुई भोपाल मेट्रो (Bhopal Metro) अपने शुरुआती तीन दिनों में ही अव्यवस्थाओं से जूझती नजर आ रही है। पहले दिन जिस उत्साह के साथ यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया, वह जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण तेजी से ठंडा पड़ गया। हालात यह हैं कि तीसरे दिन यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई।

नईदुनिया की पड़ताल में सामने आया कि मेट्रो का संचालन जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया, जबकि जमीनी स्तर पर कई जरूरी तैयारियां अधूरी रह गईं। बोर्ड आफिस, केंद्रीय विद्यालय (KV) और सुभाष नगर मेट्रो स्टेशनों पर अब भी निर्माण कार्य जारी है और जगह-जगह निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी है।

बोर्ड आफिस स्टेशन पर प्रवेश करते समय यात्रियों को चल रहे निर्माण कार्य के बीच से गुजरना पड़ रहा है। स्टेशन के भीतर टाइल्स के बीच सफेद पुट्टी का काम चल रहा है, वहीं बाहर रंग-रोगन करते कर्मचारी नजर आ रहे हैं। सुभाष नगर स्टेशन के नीचे ग्रीन नेट लगाकर किया जा रहा काम यह साफ दर्शाता है कि स्टेशन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। मेट्रो प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्किंग व्यवस्था बन गई है। सफर शुरू कर दिया गया, लेकिन यात्रियों की गाड़ियां खड़ी करने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। बोर्ड आफिस स्टेशन के आसपास पार्किंग नहीं होने से वाहन सड़क किनारे नो-पार्किंग में खड़े किए जा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है।