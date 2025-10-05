अक्टूबर में शुरू होनी है भोपाल मेट्रो, पर पार्किंग व्यवस्था अधर में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से रानी कमलापति स्टेशन तक वाया साकेत नगर और एम्स के बीच अक्टूबर में मेट्रो संचालन शुरू किया जाना है । शहरवासी इस ऐतिहासिक सफर को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन स्टेशन के आसपास पार्किंग की सुविधा न होने से लोगों में निराशा भी है ।
दरअसल, मेट्रो प्रबंधन पिछले छह महीनों से प्रत्येक स्टेशन के पास 500 मीटर के दायरे में पार्किंग के लिए उपयुक्त जमीन तलाश रहा है, लेकिन अब तक किसी जगह पर सहमति नहीं बन पाई है । मेट्रो प्रबंधन ने शुरुआत में मल्टी माडल इंटीग्रेशन सिस्टम के तहत पार्किंग और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी का वादा किया था, पर यह योजना अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल सकी है ।
इंदौर मेट्रो की तरह भोपाल में भी यह बड़ी चुनौती बनती दिख रही है । उधर, सीएमआरएस का एक निरीक्षण पूरा हो चुका है और दूसरा निरीक्षण जल्द होने की संभावना है । इसके बाद उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन यात्रियों को सुविधाजनक पार्किंग की व्यवस्था के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मेट्रो प्रबंधन के अधिकारी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि जगह की उपलब्धता के हिसाब से पार्किंग डेवलप की जाएगी। इसके लिए जगह तलाश की जा रही है। जल्द ही पार्किंग विकसित की जाएगी।
मेट्रो रेल कार्पोरेशन शहर के आठ प्रमुख स्टेशनों के आसपास 500 मीटर के दायरे में डेडिकेटेड पार्किंग स्पाट तैयार करने की योजना बनाई थी, ताकि लोग अपने निजी वाहन से आसानी से स्टेशन तक पहुंच सकें और फिर मेट्रो से मंजिल की ओर रवाना हो सके । दरअसल कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान के तहत शासन ने मेट्रो रेल कार्पोरेशन को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्टेशन के पास 500 मीटर के भीतर पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा।
रानी कमलापति स्टेशन : यहां पार्किंग प्रस्तावित नहीं, आसपास कहीं सार्वजनिक सस्ती पार्किंग नहीं है । यहां मुख्य स्टेशन की पार्किंग का ही सहारा है।
एमपी नगर, मॉल : यहां कोई पार्किंग नहीं, बोर्ड आफिस के पास खाली जगह पर विकसित की जाएगी । फिलहाल यहां मल्टीलेवल पार्किंग का सहारा है।
एमपी नगर प्रगति स्टेशन : सरगम टाकीज पर पार्किंग प्रस्तावित है, लेकिन यहां जगह नहीं है।
साकेत नगर : शक्ति नगर और साकेत नगर में पार्किंग विकसित होगी।
अलकापुरी स्टेशन : शक्तिनगर की ओर पार्किंग क्षेत्र रहेगा।
डीआरएम ऑफिस स्टेशन : रेलवे कॉलोनी व उससे लगे क्षेत्र में पार्किंग बनेगी। केंद्रीय विद्यालय स्टेशन: अरेरा हिल्स व सुभाष नगर के लिए पार्किंग तय की जाएगी।
दिल्ली, नोएडा, जयपुर और लखनऊ में मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन भोपाल मेट्रो स्टेशन पर कहीं पार्किंग नजर नहीं आती। इससे मेट्रो की राइडरशिप घटेगी। अभिषेक सेन, समाजसेवी
भोपाल मेट्रो के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत एक ही नजर आ रही है कि पार्किंग न होने की वजह से लोगों को दिक्कत होगी। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। रवि मिश्रा, समाजसेवी