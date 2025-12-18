मेरी खबरें
    Bhopal Metro: इंदौर की तरह फ्री में भोपाल मेट्रो रेल में सफर नहीं कर पाएंगे शहरवासी, पहले दिन से लगेगा टिकट

    इंदौर मेट्रो रेल से सबक लेकर भोपाल मेट्रो रेल में फ्री में सफर करने की सुविधा नहीं रहेगी। इंदौर में एक सप्ताह तक फ्री में सफर के बाद जब टिकट लगना शुरू ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 10:35:50 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 10:40:01 AM (IST)
    Bhopal Metro: इंदौर की तरह फ्री में भोपाल मेट्रो रेल में सफर नहीं कर पाएंगे शहरवासी, पहले दिन से लगेगा टिकट
    मेट्रो के लोकार्पण की तैयारियों के बीच शुभारंभ के पहले इसका लगातार ट्रायल किया जा रहा है। फोटो- प्रवीण दीक्षित

    HighLights

    1. इंदौर के अनुभव से सबक, मुफ्त सेवा नहीं लोकार्पण के अगले दिन कर सकेंगे सफर
    2. पहले दिन से लेना होगा टिकट, लोकार्पण के दिन शाम 5:15 बजे से चलेगी मेट्रो
    3. लोकार्पण के दौरान मेट्रो रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत में अब महज दो दिन का समय शेष है। इस बीच एक चौकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल, राजधानीवासियों को इंदौर की तरह मेट्रो की फ्री सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। यात्रियों को पहले दिन से ही टिकट लेकर मेट्रो का सफर करना होगा। मेट्रो प्रबंधन ने यह फैसला इंदौर मेट्रो के अनुभव को देखते हुए लिया है।

    इंदौर में एक सप्ताह तक मेट्रो को फ्री करने के बाद जब किराया वसूली शुरू हुई थी, तब यात्रियों की संख्या में 90 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। भोपाल में ऐसी स्थिति न बने, इसे ध्यान में रखते हुए एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने फ्री ट्रायल के बजाए सीधे टिकट फेयर लागू करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन स्तर पर इसकी अनुमति दे दी गई है।


    ज्ञात हो कि राजधानी में 20 दिसंबर को मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण किया जाएगा, लेकिन शहर के नागरिक लोकार्पण के अगले दिन यानी 21 दिसंबर से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। वहीं, मेट्रो प्रबंधन ने लोकार्पण कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार कर लिया है।

    लोकार्पण में दो दिन ही शेष

    भोपाल में मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत में अब महज दो दिन का समय शेष है। इसे लेकर मेट्रो प्रबंधन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। स्टेशनों पर साफ-सफाई, साइन बोर्ड, एस्केलेटर, लिफ्ट, प्लेटफार्म व्यवस्था और कंट्रोल रूम सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि मेट्रो परिचालन के लिए सभी सिस्टम पूरी तरह तैयार हैं।

    दिव्यांगजनों ने परखी मेट्रो की तैयारी

    मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भोपाल मेट्रो को सभी यात्रियों, विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और सुरक्षित बनाने की दिशा में गुरुवार को एक विशेष माक ड्रिल की। इस मौके पर अरुषि संस्था के दिव्यांगजनों को मेट्रो स्टेशन में प्रवेश से लेकर ट्रेन में सवार कराकर सुविधाओं को परखा। यहां अरुषि के प्रतिनिधियों और भोपाल मेट्रो के कर्मचारियों ने मिलकर पूरे यात्रा का अनुभव लिया।

    माकड्रिल में स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट पर व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों के साथ दिव्यांगजनों की आवाजाही का परीक्षण किया गया। साथ ही यह देखा गया कि लिफ्ट, रैंप और एस्केलेटर का उपयोग कितनी सहजता से किया जा सकता है। इस दौरान मेट्रो स्टाफ को बताया गया कि वे इनका मार्गदर्शन कैसे करें और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से प्लेटफार्म तक कैसे पहुंचाएं। वहीं स्टेशन परिसर में लगे साइनेज सहित अन्य सुविधाओं की भी जांच की गई। स्टाफ ने संस्था के सुझावों को गंभीरता से सुना और उन्हें लागू करने का भरोसा दिया।

    यह है मेट्रो के लोकार्पण का शेड्यूल

    लोकार्पण कार्यक्रम 20 दिसंबर को मिंटो हाल में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहरवासियों को मेट्रो की सौगात देंगे। कार्यक्रम शाम 4 बजे से 4.45 बजे तक चलेगा। इसके बाद शाम 5.10 बजे सुभाष नगर स्टेशन से केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे।

    7.5 किमी की दूर 15 मिनट में होगी तय

    दोनों अतिथिगण शाम 5:15 बजे मेट्रो में बैठकर सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक सफर करेंगे। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान मेट्रो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 7.5 किलोमीटर की दूरी मेट्रो लगभग 15 मिनट में तय करेगी और शाम 5:30 बजे एम्स स्टेशन पहुंचेगी। एम्स स्टेशन पर भी शहरवासियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा है।

    ऐसा रहेगा कार्यक्रम

    • 20 दिसंबर को होगा भोपाल मेट्रो का लोकार्पण

    • 4 बजे मिंटो हाल में आयोजित होगा कार्यक्रम

    • 4:45 बजे तक चलेगा लोकार्पण कार्यक्रम

    • 5:10 बजे अतिथिगण दिखाएंगे हरी झंडी

    • 5:15 बजे अतिथिगण करेंगे मेट्रो में सफर

    • 21 दिसंबर से आम नागरिक कर सकेंगे सफर

