    भोपाल में अब घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट, निगम दफ्तरों के चक्कर और दलाली से छुटकारा

    भोपाल नगर निगम ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए विवाह प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है। अब लोगों को प्रमाण पत्र बन ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 04:45:11 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 04:46:05 AM (IST)
    भोपाल में अब घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट, निगम दफ्तरों के चक्कर और दलाली से छुटकारा
    निगम आयुक्त संस्कृति जैन का बड़ा फैसला, विवाह प्रमाण पत्र प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल

    1. भोपाल में मैरिज सर्टिफिकेट प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
    2. निगम वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे नागरिक
    3. 50 दिन से अधिक शिकायत लंबित नहीं रखने के निर्देश

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी भोपाल के नागरिकों को अब विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही दलालों और अनावश्यक रिश्वत से भी निजात मिलेगी, क्योंकि नगर निगम द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है।

    गुरुवार को आयोजित टीएल बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने नागरिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अब शहरवासी नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।


    ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर मौके पर पंचनामा तैयार करेंगे और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही आवेदक डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। निगम आयुक्त ने इस पूरी व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

    50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर सख्ती

    बैठक में समय-सीमा की शिकायतों को लेकर निगम आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 50 दिनों से अधिक कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। निर्धारित समय में शिकायतों का निराकरण कर उन्हें विलोपित कराया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

    बड़े बकायादारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

    राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त ने संपत्तिकर और अन्य बकाया करों की प्रभावी वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और लंबित लीज रेंट की राशि अनिवार्य रूप से जमा कराने को कहा।

