खुल गया भोपाल नगर निगम का खजाना, कर्मचारियों के बीमा के लिए हर महीने 48 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करेगा प्रशासन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम के उन हजारों हाथ-पांवों के लिए राहत भरी खबर है, जो दिन-रात शहर की व्यवस्था को पटरी पर रखते हैं। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद, अब निगम के दैनिक वेतन भोगी और विनियमित कर्मचारियों को भी बीमा योजना का लाभ मिलने जा रहा है। निगम प्रशासन ने इसके लिए 48 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि बतौर प्रीमियम जारी करने का फैसला किया है। निगम के अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने बताया कि 21 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले 11,999 कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है।

इस बीमा योजना की सबसे खास बात इसकी शेयरिंग है। कर्मचारी के हिस्से से प्रीमियम के रूप में हर महीने मात्र 70 रुपये काटे जाएंगे, जबकि शेष 330 रुपये निगम अपने खाते से जमा करेगा। यानी 400 रुपये के इस सुरक्षा कवच के लिए निगम 90 प्रतिशत का योगदान देगा। निगम पर बढ़ेगा 48 लाख का मासिक बोझ राज्य कर्मचारी बीमा आयोग के माध्यम से लागू होने वाली इस योजना से निगम के खजाने पर हर महीने लगभग 48 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।