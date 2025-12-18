मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal Municipal Scam: 240 मीटर नाले को ढंकने में लग गया 16 हजार किलो लोहा, 13 लाख रुपये का हुआ पेमेंट

    मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम में एक बड़ा घोटाल सामने आया है। इसमें 240 मीटर नाले को ढंकने के लिए 16 हजार किलो से ज्यादा लोहे का उपयोग कर ल ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 11:25:56 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 11:30:30 AM (IST)
    Bhopal Municipal Scam: 240 मीटर नाले को ढंकने में लग गया 16 हजार किलो लोहा, 13 लाख रुपये का हुआ पेमेंट
    वार्ड 53 में कृष्णा आर्केड और वैष्णव कांपलेक्स, भेल संगम कालोनी क्षेत्र में स्थित नाला, जिसे ऊपर से कवर करने के लिए इंजीनियरों ने 16 हजार किलो लोहा खपाया दिया।

    HighLights

    1. बड़े घोटाले की आशंका, नगर निगम आयुक्त ने दिए कोर कटिंग के आदेश
    2. इसकी जांच करने वाला दल कथित गायब लोहे की भी पड़ताल कर रहा है
    3. प्रभारी कार्यपालन यंत्री (ईई) बृजेश कौशल पर भी गंभीर आरोप लगे हैं

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल नगर निगम में एक बार फिर भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। इस बार आरोप नाले की ड्रेन कवरिंग के काम में भारी अनियमितताओं को लेकर हैं, जहां महज 240 मीटर लंबे नाले पर 16 हजार किलोग्राम से अधिक लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इस संदिग्ध माप और बिलिंग के आधार पर करीब 13.34 लाख रुपये का पेमेंट हुआ, जिसने निगम के रिकॉर्ड और इंजीनियरिंग कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    यह मामला गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के जोन-13 अंतर्गत वार्ड 53 का है। कृष्णा आर्केड और वैष्णव कांप्लेक्स, भेल संगम कॉलोनी क्षेत्र में स्थित नाला लगभग तीन फीट चौड़ा और 240 मीटर लंबा है। इतनी सीमित संरचना के बावजूद माप पुस्तिका में 16 हजार किलोग्राम लोहे के उपयोग का उल्लेख किया गया है।


    काम का वर्क ऑर्डर क्रमांक-2400032045 सिविल विभाग द्वारा 25 जून 2025 को जारी किया गया था और निर्माण कार्य हाल ही में पूरा बताया गया है। रिकॉर्ड के अनुसार इस कार्य की माप और सामग्री का विवरण प्रभारी सहायक यंत्री निशांत तिवारी और उपयंत्री रूपांकन वर्मा द्वारा दर्ज किया गया, लेकिन दर्ज की गई लोहे की मात्रा को लेकर अब घोटाले की आशंका जताई जा रही है।

    कोर कटिंग से खुलेगा गायब लोहे का राज

    मामले की गंभीरता को देखते हुए निगमायुक्त संस्कृति जैन ने आरसीसी ढांचे की कोर कटिंग कराए जाने के आदेश दिए हैं। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से यह जांचना है कि वास्तव में निर्माण में इतनी अधिक मात्रा में लोहा इस्तेमाल हुआ या नहीं। साथ ही जांच दल कथित गायब लोहे की भी पड़ताल कर रहा है।

    ईई की भूमिका पर भी सवाल

    प्रभारी कार्यपालन यंत्री (ईई) बृजेश कौशल पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने निर्माण कार्य की न तो नियमित निगरानी की और न ही एक बार भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। 5 दिसंबर को नोटिस और 8 दिसंबर को साइट निरीक्षण के बावजूद कोर कटिंग रिपोर्ट दबाए रखने के आरोप हैं।

    रिपोर्ट सौंप दी गई

    कोर कटिंग रिपोर्ट समय पर तैयार कर ईई को सौंप दी गई थी। - निशांत तिवारी, सहायक यंत्री ननि

    रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई

    ईई ब्रजेश कौशल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और आयुक्त के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। -सुबोध जैन, अधीक्षण यंत्री, नगर निगम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.