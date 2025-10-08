Bhopal Crime News: हत्या के बाद लाश के टुकड़े किए, फिर बोरी भरकर पानी से भरे गड्ढे में फेंका

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार के बैरागढ़ चिचली के पास स्थित साउथ एक्सटेंशन कॉलोनी में मंगलवार दोपहर एक खाली प्लाट में पानी से भरे गड्ढे से एक अज्ञात व्यक्ति के सड़े-गले शरीर के टुकड़े एक बोरी से बरामद हुए। जिसे देखकर लोगों की हालत खराब हो गई। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या करने के बाद शव के किसी धारदार हथियार से टुकड़े करने के बाद उसे बोरी में भरकर फेंका गया है।

लाश 25 दिन से ज्यादा पुरानी होने की वजह से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जिसकी हत्या हुई वो पुरुष था या महिला। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि व्यक्ति की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े किए गए और उन्हें बोरे में भरकर पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया। बोरा पानी की सतह पर न आ सके, उसमें पत्थर भरकर डुबोया गया था।

पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि कॉलोनी के बच्चे दोपहर में खेल रहे थे, तब वह प्लाट के पास पहुंचे तो मानव शरीर के पैर पानी में दिखाई दिए, जिससे बच्चे डर गए और घर जाकर अपने स्वजनों को बताया। इसके बाद रहवासियों की भीड़ खाली प्लाट के पास पहुंचे और मानव अंग को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा मानव अंग देखकर प्लाट से मोटर पंप लगाकार पानी निकलना शुरू किया तो एक बोरा नजर आया, उसे खोला तो उसमें एक लाश मिली। पुलिस पानी को मोटर पंप की मदद से निकाल रही थी ताकि शव के अन्य हिस्सों की तलाश किए जा सकें। वहीं, फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए मौके पर बुलाया गया है।