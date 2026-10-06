भोपाल में नवाब हमीदुल्ला खां की 5 हजार करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई तेज, 1500 एकड़ जमीन का सर्वे

डिजिटल डेस्क। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खां की संपत्तियों को लेकर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। नवाब और उनके कानूनी वारिसों से जुड़ी इन संपत्तियों की पहचान करने के लिए भोपाल कलेक्टर द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसे तीन महीने के भीतर अपना सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस बीच, भोपाल सहित राज्य के 12 जिलों में मौजूद इन संपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई है।

अकेले भोपाल में 5 हजार करोड़ की संपत्ति प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक, अकेले भोपाल में नवाब के नाम पर लगभग 1500 एकड़ निजी जमीन दर्ज है। इसमें से करीब 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा शत्रु संपत्ति के दायरे में आ सकता है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, भोपाल में मौजूद इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 5 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। जिला प्रशासन ने इसका पूरा ब्योरा तैयार कर लिया है कि फिलहाल इन जमीनों पर किसका कब्जा है और इसका पूरा स्टेटस केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।