मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्रेटर भोपाल की तैयारी, अहमदाबाद की तर्ज पर 10 हजार वर्ग किमी में फैलेगा राजधानी का रुतबा

    Bhopal News: नए साल में भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक विशाल महानगर (मेट्रोपॉलिटन रीजन) के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराएगा। गुजरात के अहमदाबाद की से ...और पढ़ें

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 12:41:51 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 12:41:51 PM (IST)
    ग्रेटर भोपाल की तैयारी, अहमदाबाद की तर्ज पर 10 हजार वर्ग किमी में फैलेगा राजधानी का रुतबा
    ग्रेटर भोपाल की तैयारी, अहमदाबाद की तर्ज पर 10 हजार वर्ग किमी में फैलेगा राजधानी का रुतबा।

    HighLights

    1. भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ की सीमा एक होगी
    2. अहमदाबाद की सेप्ट यूनिवर्सिटी संग मिलकर मैप तैयार हो रहा
    3. हरियाली के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जा रहा है

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नए साल में भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक विशाल महानगर (मेट्रोपॉलिटन रीजन) के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराएगा। गुजरात के अहमदाबाद की सेप्ट (सीईपीटी) यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक ऐसा सुपर मैप तैयार किया जा रहा है, जो भोपाल के साथ सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ की सीमाओं को एक सूत्र में पिरो देगा।

    भोपाल की धड़कन इन जिलों में एक साथ सुनाई देगी

    अब भोपाल की धड़कन सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ में एक साथ सुनाई देगी। मेट्रोपालिटन अथॉरिटी ने हर शहर को उसकी ताकत के अनुसार एक नया रोल दिया है।

    पांच शहर, पांच अलग पहचान

    • भोपाल : सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव हब।

    • सीहोर व रायसेन : भोपाल के नए इंडस्ट्रियल पावरहाउस।

    • विदिशा : दुनिया के नक्शे पर चमकता हेरिटेज हब।

    • राजगढ़ : खेती और उद्योग का एक अनोखा संगम।

    पहले चरण में 8,791 वर्ग किमी क्षेत्र फाइनल

    फिलहाल पहले चरण में 8,791 वर्ग किमी का क्षेत्रफल फाइनल किया गया है। जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 10 हजार वर्ग किमी किया जाएगा। बीडीए के अधिकारी इस प्रोजेक्ट को नए साल में राकेट की रफ्तार देने वाले हैं।

    इसका सबसे बड़ा फायदा वॉटर मैनेजमेंट और कमर्शियल लैंड के सर्वे से होगा, जिससे भविष्य में पानी की किल्लत नहीं होगी और उद्योगों के लिए पर्याप्त जमीन मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- 45 लाख का प्रस्ताव फाइलों में अटका, बदहाली का शिकार हुआ वल्लभ भवन का झूलाघर, बच्चों के खेलने की जगह भी नहीं

    विकास के साथ ग्रीन कवच भी

    भोपाल अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। इसलिए मेट्रोपॉलिटन रीजन में उपजाऊ जमीन और पर्यावरण से कोई समझौता नहीं होगा। प्रदूषण नियंत्रण और हरियाली के लिए अलग से कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जा रहा है।

    कनेक्टिविटी: अब सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि सैटेलाइट टाउन्स और ग्रोथ सेंटर भोपाल को जोड़ेंगे।

    रोजगार के अवसर : पांच जिलों के जुड़ने से आइटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों नौकरियां पैदा होंगी।

    रियल एस्टेट : आसपास के क्षेत्रों में जमीन की कीमतों और निवेश में उछाल की संभावना।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.