नवीं मुंबई और जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा भोपाल का कनेक्शन, समर सीजन में यात्री संख्या 20 लाख होने की उम्मीद

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देश के नए आधुनिक एयरपोर्ट नवीं मुंबई से एयर ट्रेफिक शुरू हो गया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने यहां से कई उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी कर दी है लेकिन फिलहाल इस सूची में भोपाल शामिल नहीं है लेकिन दूसरे चरण में भोपाल का कनेक्शन हवाई कनेक्शन भी जुड़ जाएगा।
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर ट्रेफिक के बढ़ते दबाव और एयरपोर्ट से सड़क मार्ग तक जाने में बढ़ती परेशानी को देखते हुए नवीं मुंबई में आधुनिक एयरपोर्ट तैयार किया गया है। इस एयरपोर्ट से भोपाल को कनेक्शन इसी साल जुड़ने की संभावना थी। इंडिगो ने विंटर शेड्यूल के संभावित स्लाट लिस्ट में भोपाल का नाम भी शामिल था पर फिलहाल इसकी समय सारिणी जारी नहीं हो सकी है। माना जा रहा है क्रिसमस सीजन से पहले भोपाल से नवीं मुंबई तक कम से कम एक उड़ान शुरू होगी। कंपनी ने फरवरी 2026 में उड़ान शुरू करने की घोषणा की है।
भोपाल देश के सबसे विकासशील एयरपोर्ट्स में शामिल है। यहां से वार्षिक यात्री संख्या 15 से 18 लाख के बीच है। नवीं मुंबई एवं जेवर तक सीधी उड़ान के अलावा से निकट भविष्य में आधा दर्जन उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में समर सीजन में एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो जाएगा जहां से वार्षिक यात्री संख्या 20 लाख से अधिक है।
इंडिगो ने 25 दिसंबर से नवीं मुंबई से 13 उडानें प्रारंभ की हैं। इनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मंगलुरु , नागपुर, गोवा (मोपा), जयपुर, चेन्नई, कोयंबटूर वडोदरा शामिल है। दूसरे चरण में भोपाल प्रस्तावित है।
समर सीजन में कई शहर जुड़ेंगे
इंडिगो ने नवीं मुंबई को भोपाल से जोड़ने की तैयारी की है। फरवरी में उड़ान प्रारंभ होगी। जेवर एयरपोर्ट भी समर सीजन में कनेक्ट हो जाएगा। समर शेड्यूल में नए आपरेटर आने की भी उम्मीद है। यात्री संख्या का नया रिकार्ड बन सकता है।
-रामजी अवस्थी, एयरपोर्ट डायरेक्टर