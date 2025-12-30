नवीं मुंबई और जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा भोपाल का कनेक्शन, समर सीजन में यात्री संख्या 20 लाख होने की उम्मीद

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देश के नए आधुनिक एयरपोर्ट नवीं मुंबई से एयर ट्रेफिक शुरू हो गया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने यहां से कई उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी कर दी है लेकिन फिलहाल इस सूची में भोपाल शामिल नहीं है लेकिन दूसरे चरण में भोपाल का कनेक्शन हवाई कनेक्शन भी जुड़ जाएगा।

मुंबई एयरपोर्ट पर एयर ट्रेफिक के बढ़ते दबाव और एयरपोर्ट से सड़क मार्ग तक जाने में बढ़ती परेशानी को देखते हुए नवीं मुंबई में आधुनिक एयरपोर्ट तैयार किया गया है। इस एयरपोर्ट से भोपाल को कनेक्शन इसी साल जुड़ने की संभावना थी। इंडिगो ने विंटर शेड्यूल के संभावित स्लाट लिस्ट में भोपाल का नाम भी शामिल था पर फिलहाल इसकी समय सारिणी जारी नहीं हो सकी है। माना जा रहा है क्रिसमस सीजन से पहले भोपाल से नवीं मुंबई तक कम से कम एक उड़ान शुरू होगी। कंपनी ने फरवरी 2026 में उड़ान शुरू करने की घोषणा की है।

जेवर-नोएडा भी कनेक्ट होगा

देश का दूसरा भव्य एयरपोर्ट नोएडा में बना है। यहां के जेवर एयरपोर्ट से जनवरी 2026 में उड़ान संचालन शुरू होने जा रहा है।

भोपाल को हवाई कनेक्शन नए साल में यहां से जुड़ जाएगा।

इंडिगो की सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी में है।

ऐसा हुआ तो भोपाल के यात्रियों को दिल्ली एवं मुंबई के साथ दोनों महानगरों के आसपास के एयरपोर्ट से होते हुए शहर की ओर जाने का विकल्प मिल जाएगा।

मुंबई से नवीं मुंबई की दूरी करीब 25 किलोमीटर है।

यात्री निकट दूरी के मान से मुंबई या नवीं मुंबई में से किसी एक एयरपोर्ट पर जाने का विकल्प चुन सकते हैं। नोएडा जाना भी आसान हो जाएगा।

20 लाख यात्री होने की उम्मीद

भोपाल देश के सबसे विकासशील एयरपोर्ट्स में शामिल है। यहां से वार्षिक यात्री संख्या 15 से 18 लाख के बीच है। नवीं मुंबई एवं जेवर तक सीधी उड़ान के अलावा से निकट भविष्य में आधा दर्जन उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में समर सीजन में एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो जाएगा जहां से वार्षिक यात्री संख्या 20 लाख से अधिक है।

नवीं मुंबई से इंडिगो की दैनिक उड़ानें

इंडिगो ने 25 दिसंबर से नवीं मुंबई से 13 उडानें प्रारंभ की हैं। इनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मंगलुरु , नागपुर, गोवा (मोपा), जयपुर, चेन्नई, कोयंबटूर वडोदरा शामिल है। दूसरे चरण में भोपाल प्रस्तावित है।