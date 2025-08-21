मेरी खबरें
    Bhopal Lucknow Vande Bharat Express: भोपाल से लखनऊ के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही इस रूट पर 20 कोच की अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने लगेगी। रेलवे बोर्ड ने भोपाल मंडल की मांग पर अतिरिक्त चार कोच की स्वीकृति दे दी है, जिससे यात्रियों को अधिक सीटें और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 07:28:58 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 08:39:24 AM (IST)
    Vande Bharat Express: भोपाल से लखनऊ के बीच चलेगी 20 कोच की वंदेभारत एक्सप्रेस
    भोपाल-लखनऊ वंदेभारत एक्सप्रेस से यात्रियों का सफर होगा आसान। फाइल फोटो

    HighLights

    1. पहले 16 कोच के साथ संचालन का प्रस्ताव था, फिर भोपाल मंडल की मांग पर बढ़ाए चार कोच।
    2. इसी महीने जारी होगी संचालन की अधिसूचना, अक्टूबर-नवंबर से मिलने लगेगी सुविधा।
    3. भोपाल और लखनऊ के मध्य में आने वाले शहरों के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से लखनऊ के बीच यात्रा (Bhopal to Lucknow Train) करने वालों के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है। जल्द ही इस रूट पर 20 कोच की अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने लगेगी। पहले यह ट्रेन 16 कोच के साथ प्रस्तावित थी, लेकिन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने भोपाल मंडल की मांग पर अतिरिक्त चार कोच की स्वीकृति दे दी है। इससे अब यात्रियों को अधिक सीटें और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा।

    रेलवे सूत्रों के अनुसार भोपाल-लखनऊ वंदेभारत एक्सप्रेस (Bhopal Lucknow Vande Bharat Express) से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना इसी माह के अंतिम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ट्रेन के संचालन की समय-सारणी, किराया और ठहराव की जानकारी भी सार्वजनिक होगी।

    20 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस में अधिक यात्री सफर कर पाएंगे। पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और तेज रफ्तार के साथ कम समय में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। भोपाल और लखनऊ के मध्य में आने वाले शहरों के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

    पिट लाइन पर अटकी है नई ट्रेन

    नई वंदे भारत का रैक आने में इसलिए देर हो रही है, क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन पर पिट लाइन मौजूद नहीं है। अभी दो पिट लाइन हैं, जो मौजूदा रैक के संधारण कार्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में यहां एक नई पिटलाइन पर काम चल रहा है। उसका काम पूरा होते ही रैक उपलब्ध हो जाएगा। ट्रेन की मरम्मत करने और साफ-सफाई के लिए पिटलाइन की जरूरत होती है।

