SIR के बाद 'साफ' हुई भोपाल की वोटर लिस्ट, 33 हजार मतदाता मिले मृत, 14 हजार के दो जगह थे नाम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, जिसमें सात विधानसभा क्षेत्र में करीब चार लाख 38 हजार 876 मतदाता कम हो जाएंगे, जिससे कुल 16 हजार 87 हजार 33 मतदाता शेष रह जाएंगे। एसआईआर के दौरान 33 हजार 791 मृत मतदाता मिले हैं, जिनका नाम लंबे समय से सूची में जुड़ा हुआ था, जबकि 14 हजार 171 ऐसे मतदाता हैं जिनका दो जगह पर नाम दर्ज था।

अब निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है जिसका प्रकाशन 23 को किया जाएगा। इसके बाद ही जो मतदाता एसआईआर के दौरान छूट गए हैं, वह फॉर्म नंबर छह में अपनी जानकारी भरकर दस्तावेज के साथ जमा कर सकेंगे। जिनका सत्यापन होने के बाद सूची में नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ लिया जाएगा। जिले में चार नवंबर से एसआईआर शुरू हुआ था जो कि 18 दिसंबर तक जारी रहा, जिसमें करीब 21 लाख 25 हजार 908 मतदाताओं को गणना पत्रक दिए गए थे।