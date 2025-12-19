SIR के बाद 'साफ' हुई भोपाल की वोटर लिस्ट, 33 हजार मतदाता मिले मृत, 14 हजार के दो जगह थे नाम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, जिसमें सात विधानसभा क्षेत्र में करीब चार लाख 38 हजार 876 मतदाता कम हो जाएंगे, जिससे कुल 16 हजार 87 हजार 33 मतदाता शेष रह जाएंगे। एसआईआर के दौरान 33 हजार 791 मृत मतदाता मिले हैं, जिनका नाम लंबे समय से सूची में जुड़ा हुआ था, जबकि 14 हजार 171 ऐसे मतदाता हैं जिनका दो जगह पर नाम दर्ज था।
अब निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है जिसका प्रकाशन 23 को किया जाएगा। इसके बाद ही जो मतदाता एसआईआर के दौरान छूट गए हैं, वह फॉर्म नंबर छह में अपनी जानकारी भरकर दस्तावेज के साथ जमा कर सकेंगे। जिनका सत्यापन होने के बाद सूची में नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ लिया जाएगा। जिले में चार नवंबर से एसआईआर शुरू हुआ था जो कि 18 दिसंबर तक जारी रहा, जिसमें करीब 21 लाख 25 हजार 908 मतदाताओं को गणना पत्रक दिए गए थे।
इनमें से 16 लाख 87 हजार 33 मतदातओं के पत्रक डिजिटाइज हो गए हैं, जबकि चार लाख 38 हजार 876 के पत्रक अनकलेक्टेबल हैं। इन पत्रकों का जब गहन पुनरीक्षण किया गया तो पता चला कि इनमें से 33 हजार 791 मतदाताअें की मृत्यु हो चुकी है, एक लाख एक हजार 504 मतदाता मौके पर अनुपस्थित मिले। जबकि दो लाख 86 हजार 661 मतदाता दूसरे जगह या जिले में शिफ्ट हो गए हैं और 14 हजार 171 के सूची में दो जगह नाम दर्ज थे। अब इन सभी मतदाताओं का नाम काटकर ही सूची का फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है, जिनके कम होने से सात विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या स्वत: कम हो जाएगी।
छह जिले में एसआईआर के दौरान करीब दो हजार 133 मतदाताओं ने सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म नंबर छह जमा किया है। इनमें सबसे अधिक उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक हजार 88 फॉर्म बीएलओ को दिए गए हैं। इनके अलावा बैरसिया में 141, नरेला में 238, दक्षिण -पश्चिम में 136,मध्य में 221, गोविंदपुरा में 174 और हुजूर में 135 फार्म नंबर छह मिले हैं। हालांकि इन सभी फार्म पर फॉर्म प्रकाशन के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
विधानसभा क्षेत्र - मृत - अनुपस्थित - शिफ्टेड - दोहरी प्रवृष्टि - अन्य - कुल
बैरसिया - 2,518 -1,779 -7,816 -718 -72 -12,903
उत्तर - 4,682 -26,055 -18,879 -1,376 -66 - 51,058
नरेला - 6,138 -6,098 -65,356 -3,115 -528 -81,235
दक्षिण-पश्चिम - 4,170 -11,074 -46,361 -1,324 -504 -63,433
मध्य - 4,305 -5,706 -54,891 -2,244 - 158 -67,304
गोविंदपुरा - 6,311 - 25,590 -61,282 -3,092 -777 -97,052
हुजूर - 5,667 -25,202 -32,076 -,2,302 -644 - 65,891
कुल - 33,791 -1,01,504 -2,86,661 -14,171 -2,749 -4,38,876
नोट - जिला निर्वाचन शाखा द्वारा जारी किए गए आंकड़े।
जिले में 21 लाख 25 हजार मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण कर लिया गया है। इनमें से चार लाख 38 हजार मतदाता अनकलेक्टेबल श्रेणी के मिले हैं, जिनका नाम नई मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही एक लाख 16 हजार ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इनकी 24 दिसंबर से सुनवाई की जाएगी और उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जिनके आधार पर ही उनके नाम सूची में रखे जाएंगे। भुवन गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी।