भोपाल में मतदाता सूची से कटे 3.88 लाख नामों की फिर होगी जांच! BLO मैदान में उतरे, लगेंगे विशेष शिविर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान कटे भोपाल के करीब 3.88 लाख नामों की दोबारा जांच के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मैदान में उतर गए हैं। इसके लिए सातों विधानसभा क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इनमें बैरसिया, हुजूर, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, दक्षिण-पश्चिम, गोविंदपुरा और नरेला विधानसभा शामिल हैं। करीब 11 महीने पहले हुई एसआइआर प्रक्रिया के दौरान भोपाल में मतदाताओं की संख्या 21 लाख 25 हजार 908 से घटकर 16.87 लाख रह गई थी।

जांच के दायरे में एक लाख 503 अनुपस्थित और 2 लाख 86 हजार 661 स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता भी शामिल हैं। अब सत्यापन में यदि कोई मतदाता पात्र और क्षेत्र का निवासी पाया जाता है तो उसका नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।