Bhopal में नसबंदी कराते समय महिला की संदिग्ध मौत का मामला, 18 महीने से न्याय के लिए दर-दर भटक रहा पति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। काटजू अस्पताल में नसबंदी के लिए भर्ती हुई महिला की संदिग्ध मौत के 18 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसका पति अब भी केस को न्यायालय की दहलीज तक ले जाने की लड़ाई लड़ रहा है। महिला की मौत के बाद से अस्पताल के अधिकारी, मेडिकल आफिस और फिर पुलिस का रवैया उदासीन रहा है।

पति की शिकायत पर पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन छह महीने तक पति ने कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने एफआइआर के आदेश दिए तो 11 महीने बाद तक पुलिस आरोपी ही तय नहीं कर पाई, जिससे चालान तैयार नहीं हो सका है। ऐसे में पति अपनी पत्नी की मौत के न्याय को पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है।

ये है पूरा मामला विद्यानगर निवासी व्यापारी अविनाश गौर सिवनी मालवा जिले के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी रीना गौर 14 मई 2024 को नसबंदी के आपरेशन के लिए टीटीनगर स्थित काटजू अस्पताल में भर्ती हुई थीं। आपरेशन से पहले उनकी सभी जरुरी मेडिकल जांचें की गई थीं।

दोपहर करीब एक बजे जब रीना को आपरेशन थियेटर ले जाया गया, तो अविनाश अपनी छह वर्षीय बेटी और चार साल के बेटे को घर छोड़ने के लिए आए। कुछ देर बाद उन्हें अस्पताल से फोन कर तुरंत बुलाया गया। वे वापस पहुंचे तब तक रीना की मौत हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने जबरन हड़बड़ी में उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए।