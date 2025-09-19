भोपाल में बच्चा न होने पर डॉक्टर पति ने तलाक का नोटिस भेजा, पत्नी ने की खुदकुशी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अयोध्यानगर बायपास स्थित तिरूपति एमएल हाइराइज सोसायटी में 35 वर्षीय किरण मीणा ने बुधवार शाम फांसी लगा ली। शादी के 14 साल बाद तक संतान न होने को लेकर उसका पति और ससुराल पक्ष प्रताड़ित कर रहे थे। कुछ दिन पहले उसे पति ने तलाक का नोटिस भी भेजा था।

महिला ने यह कदम उठाने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें पति, देवर, मां, तीन ननद, एक पति की महिला मित्र और एक चचेरी बहन पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए लिखा है कि ससुराल जन पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं और वह अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पुलिस के अनुसार किरण मीणा की शादी आयुर्वेदिक डॉक्टर संजय देशवाली से हुई थी।

ससुराल के लोग परेशान करते थे दोनों की कोई संतान नहीं होने के कारण ससुराल के लोग परेशान करते थे। पति संजय की दो महिलाओं से भी दोस्ती भी थी। पति अप्रैल 2025 में उसे बिना बताए घर से भाग भी गया था, जिसकी थाने में शिकायत भी की थी, परेशान होकर किरण अपने मायके में आकर रहने लगी थी, कभी कभी वह सुसराल चली जाती थी, बुधवार शाम को वह अपने पति मिलने अयोध्या बायपास स्थित घर पहुंची थी। शाम छह बजे किरण के भाई ने उसे फोन किया तो जवाब नहीं मिला। परेशान होकर वह बहन की ससुराल पहुंचा तो बेडरूम में किरण फांसी के फंदे लटकी मिली। टीआइ महेश लिल्हारे ने बताया कि मोबाइल के जब्त किया है, उसमें सुसाइड नोट लाक का पैटर्न लिखा है।