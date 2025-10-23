मेरी खबरें
    यात्रीगण ध्यान दें... भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस कैंसिल! जानें कारण

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 06:30:03 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 06:30:03 AM (IST)
    शताब्दी एक्सप्रेस की 22 अक्टूबर को एक ट्रिप निरस्त रही

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में मथुरा-पलवल ट्रैक पर वृंदावन रोड और अझई स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस वजह से भोपाल से होकर जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे मंडल ने जानकारी दी है कि रानी कमलापति-नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की बुधवार की एक ट्रिप निरस्त कर दी है। भोपाल के आरकेएमपी रेलवे स्टेशन से यह दोपहर 3.25 बजे चलती है और रात 11.50 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। ट्रेन के निरस्त होने की जानकारी रेलवे ने यात्रियों को दी है। रेलवे एक नंबर भी जारी किया है। जिससे परेशानी से बच सकते हैं।

    शताब्दी समेत यह ट्रेन हुई प्रभावित

    - मथुरा–पलवल रेलखंड पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण भोपाल मंडल होकर जाने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई। शताब्दी एक ट्रीप निरस्त की गई।

    10 ट्रेन के मार्ग परिवर्तित किए गए

    - 21 अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12722 हजरत निजामुद्दीन–हैदराबाद एक्सप्रेस वाया नई दिल्ली–दिल्ली–छाता–मितावली–आगरा/बयाना होते हुए चल रही है।

    - 22 अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12804 हजरत निजामुद्दीन–विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वाया निजामुद्दीन–छाता–मितावली–आगरा होते हुए चल रही है।

    - 22 अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12708 हजरत निजामुद्दीन–तिरुपति एक्सप्रेस वाया निजामुद्दीन–छाता–मितावली–आगरा होते हुए चल रही है।

    - 21 अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12138 फिरोजपुर–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस वाया नई दिल्ली–छाता–मितावली–आगरा होते हुए चल रही है।

    - 22 अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12618 हजरत निजामुद्दीन–एर्नाकुलम एक्सप्रेस वाया निजामुद्दीन–छाता–मितावली–आगरा होते हुए चल रही है।

    - 21 अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर–बिलासपुर एक्सप्रेस वाया मेरठ सिटी–किरोली–मितावली–आगरा होते हुए चल रही है।

    - 21अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12156 हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति भोपाल एक्सप्रेस वाया निजामुद्दीन–नई दिल्ली–दिल्ली–छाता–मितावली–आगरा होते हुए चल रही है।

    - 21अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12628 नई दिल्ली-बैगलुरू कर्नाटक एक्सप्रेस वाया निजामुद्दीन–नई दिल्ली–दिल्ली–छाता–मितावली–आगरा होते हुए चल रही है।

    - 21अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12622 नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस वाया निजामुद्दीन–दिल्ली–गाजियाबाद–छाता–मितावली–आगरा होते हुए चल रही है।

    - 21अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12486 श्री गंगानगर–हुजूर साहेब नांदेड एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी–अलवर–मथुरा होते हुए चल रही है।

    यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए प्रभावित ट्रेनों कि उचित जानकारी स्टेशन, रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर यात्रा करें।


