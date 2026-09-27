आम लोगों के लिए बड़ी राहत, 3 दिन की बैंक हड़ताल हुई स्थगित, IBA और UFBU की बैठक में बनी सहमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैंक उपभोक्ताओं और आम जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच रविवार देर रात हुई मैराथन बैठक के बाद बैंकों की प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल को टालने का निर्णय लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच बैंक सुधारों, 5-डे बैंकिंग और अधिकारियों के इंसेंटिव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है।

Bank strike deferred after the meeting between the Indian Banks' Association (IBA) and the United Forum of Bank Unions (UFBU) tonight. pic.twitter.com/SPJUwp63p2 — ANI (@ANI) September 27, 2026 5-डे बैंकिंग और शनिवार की छुट्टी पर बनेगी हाई लेवल कमेटी रविवार रात करीब 9:30 बजे शुरू हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में बैंक यूनियनों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। शनिवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने (5-डे बैंकिंग) के मुद्दे पर IBA और UFBU मिलकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन करेंगे।