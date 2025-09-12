मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में गेहूं आपूर्ति को लेकर बड़ा घोटाला, 50 किलो की बोरियों में निकला सिर्फ 17 से 30 किलो राशन

    Wheat Scam: मध्य प्रदेश में वेयर हाउस से जुड़ी गड़बड़ियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं। हाल ही में रायसेन जिले में गेहूं आपूर्ति में गड़बड़ी सामने आई है, जहां एग्रीकल्चर वेयर हाउस में गेहूं की 50-50 किलो की बोरियां रखी गई थीं, लेकिन जब यह गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दुकानों में भेजा गया तो बोरियों में 17 से 30 किलो ही गेहूं पाया गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 08:13:37 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 08:13:37 PM (IST)
    भोपाल में गेहूं आपूर्ति को लेकर बड़ा घोटाला, 50 किलो की बोरियों में निकला सिर्फ 17 से 30 किलो राशन
    भोपाल में गेहूं आपूर्ति को लेकर बड़ा घोटाला

    HighLights

    1. रायसेन जिले में गेहूं आपूर्ति में गड़बड़ी सामने आई
    2. तीन कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मिलकर किया घपला
    3. बोरियों में निकला सिर्फ 17 से 30 किलो का राशन

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में वेयर हाउस से जुड़ी गड़बड़ियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं। हाल ही में रायसेन जिले में गेहूं आपूर्ति में गड़बड़ी सामने आई है। रायसेन के विनायक और एग्रीकल्चर वेयर हाउस में गेहूं की 50-50 किलो की बोरियां रखी गई थीं, लेकिन जब यह गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दुकानों में भेजा गया तो बोरियों में 17 से 30 किलो ही गेहूं पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के तीन कंप्यूटर आपरेटरों ने मिलकर इस घपले को अंजाम दिया।

    सरकार को लगा आठ लाख का चूना

    इन्होंने गेहूं आपूर्ति में गड़बड़ी कर शासन को आठ लाख रुपये की हानि पहुंचाई। वर्ष 2021- 22 की गई गड़बड़ी की जांच कर रायसेन के जिला आपूर्ति अधिकारी ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक को पत्र लिखकर इस पूरे मामले से अवगत कराकर दोषियों पर कार्रवाई के लिए कहा है।

    दरअसल, रायसेन तहसील के विनायक वेयरहाउस में वर्ष 2021-22 में क्रय की गई 83 हजार बोरियों में भंडारित 41500 क्विंटल गेहूं एवं एग्रीकल्चर वेयरहाउस में वर्ष 2022-23 में क्रय किए गए 42716 बोरियों में भंडारित 21358 क्विंटल गेहूं का उठाव विभिन्न दिनांकों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा रैक/पीडीएस के लिए किया गया है।

    दुकानों तक गेहूं पहुंचाने में किया घपला

    इन्हें बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों में भेजा गया। वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन रायसेन के कंप्यूटर ऑपरेटर आकाश, सौरभ एवं दीपक लोधी तथा सुनील मांझी ने वेयर हाउस से लेकर पीडीएस दुकानों तक गेहूं पहुंचाने में घपला किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.