भोपाल में गेहूं आपूर्ति को लेकर बड़ा घोटाला, 50 किलो की बोरियों में निकला सिर्फ 17 से 30 किलो राशन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में वेयर हाउस से जुड़ी गड़बड़ियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं। हाल ही में रायसेन जिले में गेहूं आपूर्ति में गड़बड़ी सामने आई है। रायसेन के विनायक और एग्रीकल्चर वेयर हाउस में गेहूं की 50-50 किलो की बोरियां रखी गई थीं, लेकिन जब यह गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दुकानों में भेजा गया तो बोरियों में 17 से 30 किलो ही गेहूं पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के तीन कंप्यूटर आपरेटरों ने मिलकर इस घपले को अंजाम दिया।

सरकार को लगा आठ लाख का चूना इन्होंने गेहूं आपूर्ति में गड़बड़ी कर शासन को आठ लाख रुपये की हानि पहुंचाई। वर्ष 2021- 22 की गई गड़बड़ी की जांच कर रायसेन के जिला आपूर्ति अधिकारी ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक को पत्र लिखकर इस पूरे मामले से अवगत कराकर दोषियों पर कार्रवाई के लिए कहा है।