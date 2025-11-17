चुनाव के दौरान छुट्टी मनाने वालों के लिए बिहार का चुनाव परिणाम सबक, MP सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर कसा तंज

मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 09:17:05 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 09:23:08 PM (IST)
    मोहन यादव।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को विमानतल पर मीडिया से चर्चा करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव का ऐतिहासिक परिणाम चुनाव के समय छुट्टी मनाने वालों के लिए एक सबक है। यह चुनाव परिणाम सुशासन की वजह से आया है।

    दो चरणों के मतदान और मतगणना के दौरान समूचे बिहार में एक गोली नहीं चली, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई और न ही दोबारा मतदान की आवश्यकता पड़ी। याद रहे कि बिहार में भाजपा के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ने भी अहम भूमिका निभाई है।


    मुख्यमंत्री विमानतल से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को बेटी की शादी की शुभकामनाएं देने के लिए उनके निवास पर गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर है।

    2014 में बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद लगातार प्रदेशों में लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का विजय अभियान चल रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने के कांग्रेसी षड्यंत्र का बदला है। प्रधानमंत्री केवल कहते नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास इस वादे को धरातल पर उतारा है।

