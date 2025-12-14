MP Weather Update: भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों में ठिठुरन बरकरार, नहीं मिलेगी कड़ाके की ठंड से राहत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: लगातार चल रही सर्द हवाओं के असर से प्रदेश में ठिठुरन बरकरार है। आधे प्रदेश में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम (MP Weather) का इस तरह का मिजाज अभी बना रह सकता है। हालांकि शीतलहर से राहत मिल सकती है।

उधर शनिवार को प्रदेश में सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ एवं पचमढ़ी में दर्ज किया गया। भोपाल एवं इंदौर में शीतलहर का प्रभाव रहा। 23 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। नरसिंहपुर में शीतल दिन रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान एवं उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ ईरान पर द्रोणिका के रूप में सक्रिय हुआ है। उत्तर-पूर्वी भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 176 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। साथ ही राजस्थान की तरफ से सर्द एवं शुष्क हवाएं चलने के कारण रात में ठिठुरन बनी हुई है। हालांकि दो पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुए हैं, लेकिन उनकी तीव्रता कम रहने के कारण फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं।

5.9 डिग्री सेल्सियस रहा इंदौर का न्यूनतम तापमान शनिवार को इंदौर शहर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस कम रहा। लगातार आठवे दिन इंदौर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। अगले एक सप्ताह में भी पारा 10 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी दिन व रात के तापमान में आगामी दिनों में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि शहरवासियों को अलसुबह व रात में हल्की ठंड का अहसास होगा। शहर में सुबह धुंध का असर दिखाई दिया और न्यूनतम द्श्यता दो हजार मीटर दर्ज की गई। ग्वालियर में बढ़ेगी ठंड, मौसम साफ दिसंबर की ठंड अब ग्वालियर में अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है। शनिवार को शहर में ठंड महसूस की गई, हालांकि दिन में खिली तेज धूप ने लोगों को थोड़ी राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान लगभग 27.5 डिसे दर्ज किया गया, लेकिन रात का तापमान 9.8 डिसे पर रहा, जिससे रातें ठिठुरन भरी रहीं। सुबह के समय शहर के बाहरी क्षेत्रों में हल्की धुंध भी छाई रही, जो धूप निकलने के बाद छंट गई। यह भी पढ़ें- नोटबंदी ने ऐसी तोड़ी कमर कि उबर नहीं पाए माओवादी, वित्तीय ढांचे को पहुंचा था गहरा आघात रविवार, 14 दिसंबर को भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान: लगभग 27 डिसे के आसपास रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान: रात लगभग 9 से 10 डिसे के बीच में रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार को दिनभर धूप खिली रहेगी, जिससे दिन का मौसम खुशनुमा रहेगा।