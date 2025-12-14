मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों में ठिठुरन बरकरार, नहीं मिलेगी कड़ाके की ठंड से राहत

    MP weather Report: मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बरकरार है। प्रदेश के आधे शहरों में रात तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अभी कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है।

    By Anand dubey
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 06:39:57 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 06:40:57 AM (IST)
    MP Weather Update: भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों में ठिठुरन बरकरार, नहीं मिलेगी कड़ाके की ठंड से राहत
    कई शहरों में ठिठुरन बरकरार

    HighLights

    1. प्रदेश में सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज
    2. शनिवार को इंदौर का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज
    3. फिलहाल प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार कम

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: लगातार चल रही सर्द हवाओं के असर से प्रदेश में ठिठुरन बरकरार है। आधे प्रदेश में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम (MP Weather) का इस तरह का मिजाज अभी बना रह सकता है। हालांकि शीतलहर से राहत मिल सकती है।

    उधर शनिवार को प्रदेश में सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ एवं पचमढ़ी में दर्ज किया गया। भोपाल एवं इंदौर में शीतलहर का प्रभाव रहा। 23 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। नरसिंहपुर में शीतल दिन रहा।


    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान एवं उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ ईरान पर द्रोणिका के रूप में सक्रिय हुआ है। उत्तर-पूर्वी भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 176 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं।

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। साथ ही राजस्थान की तरफ से सर्द एवं शुष्क हवाएं चलने के कारण रात में ठिठुरन बनी हुई है। हालांकि दो पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुए हैं, लेकिन उनकी तीव्रता कम रहने के कारण फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं।

    5.9 डिग्री सेल्सियस रहा इंदौर का न्यूनतम तापमान

    शनिवार को इंदौर शहर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस कम रहा। लगातार आठवे दिन इंदौर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। अगले एक सप्ताह में भी पारा 10 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी दिन व रात के तापमान में आगामी दिनों में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि शहरवासियों को अलसुबह व रात में हल्की ठंड का अहसास होगा। शहर में सुबह धुंध का असर दिखाई दिया और न्यूनतम द्श्यता दो हजार मीटर दर्ज की गई।

    ग्वालियर में बढ़ेगी ठंड, मौसम साफ

    दिसंबर की ठंड अब ग्वालियर में अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है। शनिवार को शहर में ठंड महसूस की गई, हालांकि दिन में खिली तेज धूप ने लोगों को थोड़ी राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान लगभग 27.5 डिसे दर्ज किया गया, लेकिन रात का तापमान 9.8 डिसे पर रहा, जिससे रातें ठिठुरन भरी रहीं। सुबह के समय शहर के बाहरी क्षेत्रों में हल्की धुंध भी छाई रही, जो धूप निकलने के बाद छंट गई।

    यह भी पढ़ें- नोटबंदी ने ऐसी तोड़ी कमर कि उबर नहीं पाए माओवादी, वित्तीय ढांचे को पहुंचा था गहरा आघात

    रविवार, 14 दिसंबर को भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान: लगभग 27 डिसे के आसपास रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान: रात लगभग 9 से 10 डिसे के बीच में रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार को दिनभर धूप खिली रहेगी, जिससे दिन का मौसम खुशनुमा रहेगा।

    जबलपुर में ठंड बरकरार

    उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है। जिसका असर जबलपुर सहित मैदानी इलाकों में देखने मिलेगा। मसलन तापमान आंशिक रूप से बढ़ेगा परंतु वातावरण में ठंडक बरकरार रहेगी। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान के ऊपर हवा में चक्रवातीय परिसंरचरण के रूप में सक्रिय है। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बने रहने की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.