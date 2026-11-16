मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अजनार नदी की सफाई में जुटे बिट्टू तबाही हुए बीमार, लोगों की लापरवाही पर छलका दर्द, शेयर किया वीडियो

राजगढ़ जिले के ब्यावरा निवासी सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू तबाही अजनार नदी की सफाई के अभियान में जुटे हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने नदी के प्रदूषित हिस्से की सफाई शुरू की थी।

By Brijendra RishishwarEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 10:34:29 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 10:34:29 PM (IST)
अजनार नदी की सफाई में जुटे बिट्टू तबाही हुए बीमार, लोगों की लापरवाही पर छलका दर्द, शेयर किया वीडियो
अजनार नदी की सफाई में जुटे बिट्टू तबाही हुए बीमार

HighLights

  1. जनवरी 2026 से अजनार नदी की सफाई में जुटे हैं ब्यावरा के बिट्टू
  2. दूषित पानी और कचरे के संपर्क में आने से हाथों में हुआ संक्रमण
  3. लोगों द्वारा दोबारा कचरा फेंकने से आहत होकर साझा किया वीडियो

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजगढ़ जिले के ब्यावरा निवासी सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू तबाही अजनार नदी की सफाई के अभियान में जुटे हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने नदी के प्रदूषित हिस्से की सफाई शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने पानी से प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और अन्य कचरा निकाला।

हालांकि, लगातार सफाई के बावजूद लोग नदी में कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे आहत बिट्टू ने सफाई के दौरान संक्रमित हुए अपने हाथों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है।

दूषित पानी और कचरे के संपर्क में आने से हुआ त्वचा संक्रमण

बताया जा रहा है कि लंबे समय तक दूषित पानी और कचरे के संपर्क में रहने से उनके हाथों और पैरों में खुजली, दर्द और त्वचा संक्रमण की समस्या हो गई थी। उन्हें इसके लिए नियमित दवाएं भी लेनी पड़ीं। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के बावजूद दूषित पानी में उतरने और सफाई के दौरान सीधे कचरे के संपर्क में आने से उनकी सेहत प्रभावित हुई।


सोशल मीडिया पर प्रयासों की सराहना, कचरा फेंकने वालों पर जताई नाराजगी

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोग उनके प्रयासों की सराहना कर रहे हैं और जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं, नदियों में कचरा फेंकने वालों की उदासीनता पर नाराजगी भी जता रहे हैं। बिट्टू तबाही ने बताया कि पांच दिन पहले उन्हें संक्रमण हुआ था, लेकिन अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं।

यह भी पढ़ें- सतपुड़ा SDO संजीव शर्मा पर कसा शिकंजा, लोकायुक्त ने वन विभाग को भेजी रिपोर्ट, जारी हो सकता है नोटिस

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।